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Райо Вальекано - Валенсия 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 14:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
19 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Райо Вальекано
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Валенсия, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Валенсия
Валенсия
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
5 Испания зщ Аридане Эрнандес
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
6 Сенегал пз Пате Сисс
15 Испания пз Херард Гумбау
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
4 Испания пз Педро Диас
11 Франция пз Ранди Нтекья
18 Испания нп Альваро Гарсия
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
15 Испания зщ Сесар Таррега
3 Испания зщ Кристьян Москера
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
8 Испания пз Хави Герра
10 Португалия пз Андре Алмейда
16 Испания пз Диего Лопес
22 Испания нп Луис Риоха
12 Нигерия нп Умар Садик
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Валенсия0 : 1Райо Вальекано
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Валенсия0 : 0Райо Вальекано
19.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Райо Вальекано0 : 1Валенсия
03.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Валенсия1 : 1Райо Вальекано
10.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Райо Вальекано2 : 1Валенсия
11.04.2022 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано1 : 1Валенсия
27.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Валенсия1 : 1Райо Вальекано
06.04.2019 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано2 : 0Валенсия
24.11.2018 Испания - Примера 13-й тур Валенсия3 : 0Райо Вальекано
17.01.2016 Испания - Примера 20-й тур Валенсия2 : 2Райо Вальекано
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 3 : 1Райо Вальекано
04.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Райо Вальекано0 : 4
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 0 : 2Райо Вальекано
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Райо Вальекано2 : 2
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 2 : 1Райо Вальекано
11.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Валенсия1 : 0
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 1 : 2Валенсия
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Валенсия1 : 0
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 1 : 1Валенсия
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Валенсия2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3170
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3166
3
Лига чемпионов
Атлетико М3163
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3157
5
Лига Европы
Вильярреал3051
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3148
7 Сельта3143
8 Мальорка3143
9 Реал Сосьедад3141
10 Райо Вальекано3140
11 Хетафе3239
12 Эспаньол3138
13 Осасуна3138
14 Валенсия3137
15 Севилья3136
16 Жирона3134
17 Алавес3130
18
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
19
Зона вылета
Леганес3128
20
Зона вылета
Вальядолид3116

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