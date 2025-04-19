Райо Вальекано - Валенсия 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 14:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
19 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Валенсия, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|15
|пз
|Херард Гумбау
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|4
|пз
|Педро Диас
|11
|пз
|Ранди Нтекья
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|8
|пз
|Хави Герра
|10
|пз
|Андре Алмейда
|16
|пз
|Диего Лопес
|22
|нп
|Луис Риоха
|12
|нп
|Умар Садик
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Карлос Корберан
История личных встреч
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|03.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|11.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|06.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|24.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 0
|17.01.2016
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|3 : 1
|04.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 4
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|11.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|66
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|63
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|30
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|48
|7
|Сельта
|31
|43
|8
|Мальорка
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|31
|41
|10
|Райо Вальекано
|31
|40
|11
|Хетафе
|32
|39
|12
|Эспаньол
|31
|38
|13
|Осасуна
|31
|38
|14
|Валенсия
|31
|37
|15
|Севилья
|31
|36
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Леганес
|31
|28
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|31
|16