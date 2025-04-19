Мальорка - Леганес 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 18:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
19 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Леганес, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Леганес
Леганес
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|6
|зщ
|Хосе Копете
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|17
|нп
|Кайл Ларин
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|3
|зщ
|Хорхе Саэнс
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|17
|пз
|Иван Неу
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|7
|пз
|Оскар Родригес
|11
|нп
|Хуан Крус
|19
|нп
|Диего Гарсия
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|01.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|1 : 0
|12.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|0 : 1
|19.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 1
|26.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|02.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|3 : 0
|01.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|0 : 0
|08.02.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 24-й тур
|0 : 2
|07.09.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 3-й тур
|3 : 1
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 2
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 1
|07.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 3
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|66
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|63
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|30
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|48
|7
|Сельта
|31
|43
|8
|Мальорка
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|31
|41
|10
|Райо Вальекано
|31
|40
|11
|Хетафе
|32
|39
|12
|Эспаньол
|31
|38
|13
|Осасуна
|31
|38
|14
|Валенсия
|31
|37
|15
|Севилья
|31
|36
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Леганес
|31
|28
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|31
|16