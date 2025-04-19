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Мальорка - Леганес 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 18:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
19 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Мальорка
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Леганес, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Леганес
Леганес
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
6 Испания зщ Хосе Копете
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
18 Испания пз Антонио Санчес
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
14 Испания пз Дани Родригес
17 Канада нп Кайл Ларин
13 Сербия вр Марко Дмитрович
12 Франция зщ Валентин Розье
6 Испания зщ Серхио Гонсалес
3 Испания зщ Хорхе Саэнс
20 Испания зщ Хавьер Эрнандес
17 Камерун пз Иван Неу
5 Перу пз Ренато Тапиа
8 Гвинея пз Сейдуба Сиссе
7 Испания пз Оскар Родригес
11 Испания нп Хуан Крус
19 Испания нп Диего Гарсия
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Борха Саэс Хименес
История личных встреч
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур Леганес0 : 1Мальорка
01.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур Мальорка1 : 0Леганес
12.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Леганес0 : 1Мальорка
19.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Мальорка1 : 1Леганес
26.10.2019 Испания - Примера 10-й тур Леганес1 : 0Мальорка
02.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур Мальорка3 : 0Леганес
01.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Леганес0 : 0Мальорка
08.02.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 24-й тур Мальорка0 : 2Леганес
07.09.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 3-й тур Леганес3 : 1Мальорка
12.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 0 : 2Мальорка
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Мальорка1 : 2
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 1 : 0Мальорка
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Мальорка2 : 1
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 1 : 1Мальорка
12.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Леганес0 : 1
07.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Леганес1 : 1
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 3 : 2Леганес
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Леганес2 : 3
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 2 : 1Леганес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3170
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3166
3
Лига чемпионов
Атлетико М3163
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3157
5
Лига Европы
Вильярреал3051
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3148
7 Сельта3143
8 Мальорка3143
9 Реал Сосьедад3141
10 Райо Вальекано3140
11 Хетафе3239
12 Эспаньол3138
13 Осасуна3138
14 Валенсия3137
15 Севилья3136
16 Жирона3134
17 Алавес3130
18
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
19
Зона вылета
Леганес3128
20
Зона вылета
Вальядолид3116

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