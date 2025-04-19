Монако - Страсбург 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 19:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
19 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Страсбург, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Страсбург
Страсбург
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|пз
|Каю Энрике
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|6
|пз
|Денис Закария
|15
|пз
|Ламин Камара
|18
|нп
|Такуми Минамино
|14
|нп
|Мика Биерет
|36
|нп
|Брил Эмболо
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|32
|зщ
|Валентин Барко
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|8
|пз
|Андрей Сантос
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|26
|пз
|Дилан Баква
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|27
|нп
|Самуэль Амо-Амейо
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|06.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 3
|12.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|3 : 0
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|07.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|28.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|4 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Лиги 1: «Монако» — «Страсбург». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лион
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Лилль
|29
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|29
|50
|7
|Ницца
|29
|48
|8
|Брест
|29
|44
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Ренн
|30
|38
|11
|Осер
|29
|38
|12
|Тулуза
|29
|34
|13
|Нант
|29
|30
|14
|Анже
|29
|30
|15
|Реймс
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|29
|15