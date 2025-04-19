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Монако - Страсбург 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 19:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
19 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Монако
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Страсбург, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Страсбург
Страсбург
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
22 Гана зщ Мохаммед Салису
12 Бразилия пз Каю Энрике
11 Франция пз Магнес Аклиуш
6 Швейцария пз Денис Закария
15 Сенегал пз Ламин Камара
18 Япония нп Такуми Минамино
14 Дания нп Мика Биерет
36 Швейцария нп Брил Эмболо
1 Сербия вр Джордже Петрович
22 Франция зщ Гела Дуэ
2 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
32 Аргентина зщ Валентин Барко
29 Франция пз Исмаэль Дукуре
19 Франция пз Хабиб Диарра
8 Бразилия пз Андрей Сантос
6 Франция пз Феликс Лемарешаль
26 Франция пз Дилан Баква
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
27 Англия нп Самуэль Амо-Амейо
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Страсбург1 : 3Монако
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Страсбург0 : 1Монако
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Монако3 : 0Страсбург
02.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Монако4 : 3Страсбург
06.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Страсбург1 : 2Монако
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Страсбург1 : 0Монако
28.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Монако1 : 1Страсбург
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Страсбург1 : 0Монако
27.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Монако3 : 2Страсбург
25.01.2020 Франция - Лига 1 21-й тур Монако1 : 3Страсбург
12.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Монако3 : 0
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 2 : 1Монако
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Монако2 : 1
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 0 : 2Монако
07.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 1 : 1Монако
12.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Страсбург2 : 2
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 0 : 1Страсбург
28.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Страсбург4 : 2
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Страсбург2 : 1
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 1Страсбург
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Лиги 1: «Монако» — «Страсбург». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лион2951
5
Лига Европы
Лилль2950
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2950
7 Ницца2948
8 Брест2944
9 Ланс2942
10 Ренн3038
11 Осер2938
12 Тулуза2934
13 Нант2930
14 Анже2930
15 Реймс2929
16
Стыковая зона
Гавр2927
17
Зона вылета
Сент-Этьен2924
18
Зона вылета
Монпелье2915

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