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Черноморец - СКА-Хабаровск 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 14:00
19 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур
Черноморец
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - СКА-Хабаровск, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур СКА-Хабаровск6 : 1Черноморец
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Черноморец3 : 0СКА-Хабаровск
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Черноморец
30.09.2020 Кубок России Группа 9 Черноморец1 : 3СКА-Хабаровск
08.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 46-й тур Черноморец1 : 2СКА-Хабаровск
22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Черноморец2 : 1СКА-Хабаровск
18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Черноморец
14.10.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 36-й тур Черноморец4 : 0СКА-Хабаровск
16.06.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 16-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Черноморец
08.10.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 38-й тур Черноморец2 : 0СКА-Хабаровск
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Черноморец1 : 1
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 3Черноморец
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Черноморец1 : 1
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 2Черноморец
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 2 : 1Черноморец
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур СКА-Хабаровск1 : 2
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 0 : 1СКА-Хабаровск
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур СКА-Хабаровск0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2862
2
Повышение
Торпедо М2851
3
Стыковая зона
Урал2849
4
Стыковая зона
Черноморец2848
5 Сочи2847
6 СКА-Хабаровск2844
7 Енисей2838
8 Родина2838
9 Ротор2837
10 Арсенал Т2836
11 Чайка2833
12 Нефтехимик2833
13 КАМАЗ2832
14 Шинник2832
15 Уфа2826
16
Зона вылета
Алания2823
17
Зона вылета
Тюмень2823
18
Зона вылета
Сокол2822

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