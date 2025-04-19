Черноморец - СКА-Хабаровск 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 14:00
19 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - СКА-Хабаровск, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|6 : 1
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|30.09.2020
|Кубок России
|Группа 9
|1 : 3
|08.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|46-й тур
|1 : 2
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 1
|18.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 0
|14.10.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|36-й тур
|4 : 0
|16.06.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|16-й тур
|2 : 0
|08.10.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|38-й тур
|2 : 0
|13.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 3
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 1
|13.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|28
|62
| 2
Повышение
|Торпедо М
|28
|51
| 3
Стыковая зона
|Урал
|28
|49
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|28
|48
|5
|Сочи
|28
|47
|6
|СКА-Хабаровск
|28
|44
|7
|Енисей
|28
|38
|8
|Родина
|28
|38
|9
|Ротор
|28
|37
|10
|Арсенал Т
|28
|36
|11
|Чайка
|28
|33
|12
|Нефтехимик
|28
|33
|13
|КАМАЗ
|28
|32
|14
|Шинник
|28
|32
|15
|Уфа
|28
|26
| 16
Зона вылета
|Алания
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Сокол
|28
|22