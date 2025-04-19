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Насьонал - Жил Висенте 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 16:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
19 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Насьонал
Жил Висенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Жил Висенте, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Жил Висенте2 : 1Насьонал
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа E. 2-й тур Жил Висенте2 : 0Насьонал
19.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Жил Висенте2 : 0Насьонал
08.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Насьонал2 : 1Жил Висенте
22.04.2018 Португалия - Сегунда 35-й тур Жил Висенте0 : 0Насьонал
10.12.2017 Португалия - Сегунда 16-й тур Насьонал1 : 1Жил Висенте
13.01.2016 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте1 : 0Насьонал
12.04.2015 Португалия - Примейра 28-й тур Насьонал3 : 2Жил Висенте
30.11.2014 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте0 : 0Насьонал
11.05.2014 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте1 : 0Насьонал
12.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур 0 : 1Насьонал
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Насьонал0 : 1
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 1 : 0Насьонал
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Насьонал3 : 1
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 3 : 0Насьонал
11.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Жил Висенте0 : 1
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Жил Висенте0 : 1
01.04.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 1 : 3Жил Висенте
28.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Жил Висенте0 : 3
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Жил Висенте0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3072
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2969
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2960
5 Витория Гимарайнш2948
6 Санта-Клара3047
7 Фамаликан3043
8 Каза Пия2940
9 Эшторил2939
10 Морейренсе3035
11 Риу Аве3033
12 Насьонал2932
13 Арока2930
14 Жил Висенте2926
15 Эштрела2926
16
Стыковая зона
АВС2923
17
Зона вылета
Боавишта3021
18
Зона вылета
Фаренсе3021

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