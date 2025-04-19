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Арока - Эштрела 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 19:00
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
19 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
Арока
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Эштрела, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Эштрела
Амадора
История личных встреч
09.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела2 : 1Арока
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Арока0 : 0Эштрела
28.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела1 : 4Арока
13.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур 2 : 2Арока
05.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Арока1 : 2
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 2 : 1Арока
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Арока1 : 1
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 0 : 1Арока
13.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Эштрела0 : 1
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур 0 : 1Эштрела
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Эштрела0 : 3
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 2 : 0Эштрела
07.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Эштрела1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3072
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2969
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2960
5 Витория Гимарайнш2948
6 Санта-Клара3047
7 Фамаликан3043
8 Каза Пия2940
9 Эшторил2939
10 Морейренсе3035
11 Риу Аве3033
12 Насьонал2932
13 Арока2930
14 Жил Висенте2926
15 Эштрела2926
16
Стыковая зона
АВС2923
17
Зона вылета
Боавишта3021
18
Зона вылета
Фаренсе3021

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