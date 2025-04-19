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Витория Гимарайнш - Бенфика 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 21:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
19 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Витория Гимарайнш
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Бенфика, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Бенфика
Лиссабон
14 Португалия вр Бруну Варела
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
4 Португалия зщ Филипе Релвас
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
2 Португалия пз Мага
20 Португалия пз Саму
8 Португалия пз Томас Гендель
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
17 Португалия пз Жоао Мендеш
21 Гвинея нп Вандо Феликс
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
14 Греция нп Вангелис Павлидис
17 Турция нп Керем Актюркоглу
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 0Витория Гимарайнш
11.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Бенфика
02.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Бенфика4 : 0Витория Гимарайнш
18.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Бенфика5 : 1Витория Гимарайнш
01.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш0 : 0Бенфика
27.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Бенфика3 : 0Витория Гимарайнш
27.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа A. 2-й тур Витория Гимарайнш3 : 3Бенфика
25.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
05.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Бенфика0 : 0Витория Гимарайнш
11.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш
05.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 2 : 2Витория Гимарайнш
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Витория Гимарайнш0 : 4
13.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Бенфика2 : 2
09.04.2025 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч 0 : 5Бенфика
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур 1 : 4Бенфика
02.04.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Бенфика3 : 2
28.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 3Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3072
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2969
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2960
5 Витория Гимарайнш2948
6 Санта-Клара3047
7 Фамаликан3043
8 Каза Пия2940
9 Эшторил2939
10 Морейренсе3035
11 Риу Аве3033
12 Насьонал2932
13 Арока2930
14 Жил Висенте2926
15 Эштрела2926
16
Стыковая зона
АВС2923
17
Зона вылета
Боавишта3021
18
Зона вылета
Фаренсе3021

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