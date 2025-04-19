Витория Гимарайнш - Бенфика 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 21:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
19 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Бенфика, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Бенфика
Лиссабон
|14
|вр
|Бруну Варела
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|4
|зщ
|Филипе Релвас
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|2
|пз
|Мага
|20
|пз
|Саму
|8
|пз
|Томас Гендель
|18
|пз
|Телму Арканжу
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|21
|нп
|Вандо Феликс
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Бруну Лаже
История личных встреч
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|4 : 0
|18.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|5 : 1
|01.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|27.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 2-й тур
|3 : 3
|25.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 3
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|11.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 4
|13.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|09.04.2025
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 5
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 4
|02.04.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|3 : 2
|28.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|72
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|30
|62
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|29
|60
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|48
|6
|Санта-Клара
|30
|47
|7
|Фамаликан
|30
|43
|8
|Каза Пия
|29
|40
|9
|Эшторил
|29
|39
|10
|Морейренсе
|30
|35
|11
|Риу Аве
|30
|33
|12
|Насьонал
|29
|32
|13
|Арока
|29
|30
|14
|Жил Висенте
|29
|26
|15
|Эштрела
|29
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|29
|23
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|30
|21
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|30
|21