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Шальке-04 - Гамбург 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 20:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
19 Апреля 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур
Шальке-04
Гамбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Гамбург, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Гамбург2 : 2Шальке-04
20.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Шальке-040 : 2Гамбург
28.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гамбург5 : 3Шальке-04
18.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Гамбург1 : 1Шальке-04
23.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Шальке-041 : 3Гамбург
07.04.2018 Германия - Бундеслига 29-й тур Гамбург3 : 2Шальке-04
19.11.2017 Германия - Бундеслига 12-й тур Шальке-042 : 0Гамбург
13.05.2017 Германия - Бундеслига 33-й тур Шальке-041 : 1Гамбург
20.12.2016 Германия - Бундеслига 16-й тур Гамбург2 : 1Шальке-04
02.03.2016 Германия - Бундеслига 24-й тур Шальке-043 : 2Гамбург
13.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур 2 : 0Шальке-04
06.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур Шальке-042 : 1
30.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 3 : 3Шальке-04
14.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Шальке-041 : 2
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 2Шальке-04
11.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур Гамбург2 : 4
05.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур 0 : 3Гамбург
28.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Гамбург0 : 0
14.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 0 : 3Гамбург
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Гамбург4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2952
2
Повышение
Кёльн2951
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг2947
4 Фортуна2947
5 Магдебург2946
6 Кайзерслаутерн2946
7 Падерборн 072945
8 Нюрнберг2944
9 Ганновер-962943
10 Карлсруэ2941
11 Шальке-042937
12 Герта2936
13 Дармштадт 982935
14 Гройтер Фюрт2935
15 Айнтрахт Б2930
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2928
17
Зона вылета
Ульм 18462926
18
Зона вылета
Ян2922

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