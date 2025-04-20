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Зенит - Химки 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 15:30
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
20 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур
Зенит
Химки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Химки, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
18.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Химки1 : 1Зенит
12.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит3 : 2Химки
15.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Химки1 : 1Зенит
07.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Зенит1 : 0Химки
24.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Химки1 : 3Зенит
05.04.2021 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Зенит2 : 0Химки
01.11.2020 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Химки0 : 2Зенит
25.07.2020 Кубок России Финал Зенит1 : 0Химки
17.07.2011 Кубок России 1/16 финала Химки2 : 3Зенит
30.08.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 20-й тур Химки0 : 4Зенит
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Зенит5 : 0
16.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Зенит2 : 0
13.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Зенит4 : 1
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур 0 : 1Зенит
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Зенит
13.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Химки1 : 3
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 4 : 1Химки
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Химки2 : 0
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Химки1 : 1
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 0Химки
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2452
2 Спартак М2550
3 Зенит2450
4 ЦСКА2447
5 Локомотив М2544
6 Динамо М2443
7 Рубин2436
8 Ростов2433
9 Акрон2528
10 Динамо Мх2527
11 Крылья Советов2426
12 Химки2423
13
Стыковая зона
Ахмат2423
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2520
15
Зона вылета
Оренбург2517
16
Зона вылета
Факел2415

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