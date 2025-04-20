Зенит - Химки 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 15:30
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
20 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Химки, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Химки
Химки
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|18.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|15.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 0
|24.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 3
|05.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 0
|01.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 2
|25.07.2020
|Кубок России
|Финал
|1 : 0
|17.07.2011
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 3
|30.08.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|20-й тур
|0 : 4
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|5 : 0
|16.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 0
|13.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|13.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|29.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|24
|52
|2
|Спартак М
|25
|50
|3
|Зенит
|24
|50
|4
|ЦСКА
|24
|47
|5
|Локомотив М
|25
|44
|6
|Динамо М
|24
|43
|7
|Рубин
|24
|36
|8
|Ростов
|24
|33
|9
|Акрон
|25
|28
|10
|Динамо Мх
|25
|27
|11
|Крылья Советов
|24
|26
|12
|Химки
|24
|23
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|24
|23
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|25
|20
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|25
|17
| 16
Зона вылета
|Факел
|24
|15