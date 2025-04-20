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ЦСКА - Крылья Советов 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 18:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
20 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур
ЦСКА
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Крылья Советов, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 ЦСКА4 : 2Крылья Советов
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 2ЦСКА
08.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 2ЦСКА
16.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА2 : 2Крылья Советов
05.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 0Крылья Советов
15.03.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Крылья Советов2 : 2ЦСКА
12.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур ЦСКА4 : 0Крылья Советов
04.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Крылья Советов0 : 1ЦСКА
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Крылья Советов0 : 1ЦСКА
23.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур ЦСКА3 : 1Крылья Советов
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур 1 : 5ЦСКА
16.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 0 : 0ЦСКА
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 0 : 2ЦСКА
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур 0 : 1ЦСКА
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур ЦСКА3 : 1
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Крылья Советов1 : 4
13.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 3Крылья Советов
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур 2 : 1Крылья Советов
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Крылья Советов1 : 1
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Крылья Советов1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2452
2 Спартак М2550
3 Зенит2450
4 ЦСКА2447
5 Локомотив М2544
6 Динамо М2443
7 Рубин2436
8 Ростов2433
9 Акрон2528
10 Динамо Мх2527
11 Крылья Советов2426
12 Химки2423
13
Стыковая зона
Ахмат2423
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2520
15
Зона вылета
Оренбург2517
16
Зона вылета
Факел2415

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