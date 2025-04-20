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Вальядолид - Осасуна 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 14:00
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
20 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Вальядолид
Осасуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Осасуна, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Осасуна
Памплона
1 Португалия вр Андре Феррейра
16 Гана зщ Джозеф Айду
5 Испания зщ Хави Санчес
17 Бразилия зщ Энрике Силва
22 Италия пз Антонио Кандела
20 Хорватия пз Станко Юрич
23 Марокко пз Ануар
21 Марокко пз Селим Амалла
8 Австрия пз Флориан Гриллич
11 Испания пз Рауль Моро
7 Сенегал нп Мамаду Силла
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
24 Испания зщ Алехандро Катена
5 Испания зщ Хорхе Эррандо
23 Испания пз Абель Бретонес
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
10 Испания пз Аймар Орос
14 Испания пз Рубен Гарсия
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Уругвай Пауло Пессолано
Испания Висенте Морено
История личных встреч
02.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Осасуна1 : 0Вальядолид
12.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Вальядолид0 : 0Осасуна
30.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Осасуна2 : 0Вальядолид
13.03.2021 Испания - Примера 27-й тур Осасуна0 : 0Вальядолид
11.12.2020 Испания - Примера 13-й тур Вальядолид3 : 2Осасуна
18.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Осасуна0 : 0Вальядолид
15.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Вальядолид1 : 1Осасуна
02.06.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Вальядолид2 : 0Осасуна
07.01.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Осасуна4 : 2Вальядолид
24.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Осасуна1 : 0Вальядолид
14.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 4 : 2Вальядолид
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Вальядолид0 : 4
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 2 : 1Вальядолид
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Вальядолид0 : 1
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 2 : 1Вальядолид
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Осасуна2 : 1
07.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 1 : 1Осасуна
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 0 : 0Осасуна
27.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 3 : 0Осасуна
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Осасуна1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3273
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3166
3
Лига чемпионов
Атлетико М3163
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3157
5
Лига Европы
Вильярреал3051
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3148
7 Мальорка3244
8 Сельта3243
9 Райо Вальекано3241
10 Реал Сосьедад3141
11 Хетафе3239
12 Осасуна3138
13 Валенсия3238
14 Эспаньол3138
15 Севилья3136
16 Жирона3134
17 Алавес3130
18
Зона вылета
Леганес3229
19
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
20
Зона вылета
Вальядолид3116

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