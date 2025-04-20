Вальядолид - Осасуна 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 14:00
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
20 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Осасуна, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Андре Феррейра
|16
|зщ
|Джозеф Айду
|5
|зщ
|Хави Санчес
|17
|зщ
|Энрике Силва
|22
|пз
|Антонио Кандела
|20
|пз
|Станко Юрич
|23
|пз
|Ануар
|21
|пз
|Селим Амалла
|8
|пз
|Флориан Гриллич
|11
|пз
|Рауль Моро
|7
|нп
|Мамаду Силла
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Висенте Морено
История личных встреч
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 0
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|13.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|11.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 2
|18.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 0
|15.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|02.06.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
|07.01.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|4 : 2
|24.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|1 : 0
|14.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|4 : 2
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 4
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|2 : 1
|07.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 0
|27.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 0
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|66
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|63
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|30
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|48
|7
|Мальорка
|32
|44
|8
|Сельта
|32
|43
|9
|Райо Вальекано
|32
|41
|10
|Реал Сосьедад
|31
|41
|11
|Хетафе
|32
|39
|12
|Осасуна
|31
|38
|13
|Валенсия
|32
|38
|14
|Эспаньол
|31
|38
|15
|Севилья
|31
|36
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|32
|29
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|31
|16