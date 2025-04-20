00:09 ()
Онлайн трансляции
Суббота 19 апреля
Воскресенье 20 апреля
Свернуть список

Вильярреал - Реал Сосьедад 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 16:15
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
20 Апреля 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Вильярреал
Реал Сосьедад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Сосьедад, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 Бразилия вр Луис Жуниор
17 Испания зщ Кико Фемения
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
2 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
23 Испания зщ Серхи Кардона
24 Испания зщ Альфонсо Педраса
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
10 Испания пз Дани Парехо
21 Испания нп Йереми Пино
22 Испания нп Айосе Перес
15 Франция нп Тьерно Барри
1 Испания вр Алекс Ремиро
6 Испания зщ Ариц Элустондо
31 Испания зщ Хон Мартин
19 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
3 Испания зщ Айен Муньос
17 Испания зщ Серхио Гомес
24 Хорватия пз Лука Сучич
22 Испания пз Беньят Туррьентес
28 Испания пз Пабло Марин
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
13.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Реал Сосьедад1 : 0Вильярреал
23.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Реал Сосьедад1 : 3Вильярреал
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Вильярреал0 : 3Реал Сосьедад
02.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Вильярреал2 : 0Реал Сосьедад
09.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Реал Сосьедад1 : 0Вильярреал
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
18.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Реал Сосьедад1 : 3Вильярреал
30.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Вильярреал1 : 1Реал Сосьедад
29.11.2020 Испания - Примера 11-й тур Реал Сосьедад1 : 1Вильярреал
13.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 1 : 2Вильярреал
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Вильярреал0 : 0
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 1 : 2Вильярреал
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Вильярреал1 : 2
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 1 : 0Вильярреал
12.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Реал Сосьедад0 : 2
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 1 : 3Реал Сосьедад
01.04.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч 4 : 4 ДВРеал Сосьедад
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Реал Сосьедад2 : 1
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 2 : 2Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3273
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3166
3
Лига чемпионов
Атлетико М3163
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3157
5
Лига Европы
Вильярреал3051
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3148
7 Мальорка3244
8 Сельта3243
9 Райо Вальекано3241
10 Реал Сосьедад3141
11 Хетафе3239
12 Осасуна3138
13 Валенсия3238
14 Эспаньол3138
15 Севилья3136
16 Жирона3134
17 Алавес3130
18
Зона вылета
Леганес3229
19
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
20
Зона вылета
Вальядолид3116

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close