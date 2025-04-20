Вильярреал - Реал Сосьедад 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 16:15
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
20 Апреля 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Сосьедад, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Луис Жуниор
|17
|зщ
|Кико Фемения
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|21
|нп
|Йереми Пино
|22
|нп
|Айосе Перес
|15
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|31
|зщ
|Хон Мартин
|19
|зщ
|Хон Арамбуру
|3
|зщ
|Айен Муньос
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|24
|пз
|Лука Сучич
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|28
|пз
|Пабло Марин
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|13.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|23.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 3
|02.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 0
|09.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 3
|30.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|13.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 2
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 2
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 2
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 3
|01.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 4 ДВ
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|66
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|63
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|30
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|48
|7
|Мальорка
|32
|44
|8
|Сельта
|32
|43
|9
|Райо Вальекано
|32
|41
|10
|Реал Сосьедад
|31
|41
|11
|Хетафе
|32
|39
|12
|Осасуна
|31
|38
|13
|Валенсия
|32
|38
|14
|Эспаньол
|31
|38
|15
|Севилья
|31
|36
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|32
|29
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|31
|16