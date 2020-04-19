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Севилья - Алавес 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 18:30
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
20 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Севилья
Алавес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Алавес, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Алавес
Витория
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
22 Франция зщ Луак Баде
6 Сербия зщ Неманья Гудель
3 Испания зщ Адрия Педроса
26 Испания зщ Хуанлу Санчес
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
18 Франция пз Люсьен Агуме
20 Швейцария пз Джибриль Соу
7 Испания нп Исаак Ромеро
21 Нигерия нп Чидера Эджуке
13 Экваториальная Гвинея вр Хесус Овоно
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
36 Испания зщ Адриан Пика
2 Аргентина зщ Факундо Гарсес
22 Мали зщ Мусса Диарра
24 Испания пз Жоан Жордан
8 Испания пз Антонио Бланко
21 Испания пз Карлес Аленья
7 Испания нп Карлос Висенте
15 Испания нп Карлос Мартин
17 Испания нп Кике
Главные тренеры
Испания Гарсия Пимьента
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
20.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Алавес2 : 1Севилья
12.01.2024 Испания - Примера 20-й тур Севилья2 : 3Алавес
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Алавес4 : 3Севилья
17.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Алавес0 : 1Севилья
04.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Алавес0 : 0Севилья
20.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Севилья2 : 2Алавес
23.05.2021 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 0Алавес
19.01.2021 Испания - Примера 19-й тур Алавес1 : 2Севилья
02.02.2020 Испания - Примера 22-й тур Севилья1 : 1Алавес
15.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Алавес0 : 1Севилья
11.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 1 : 0Севилья
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Севилья1 : 2
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 2 : 1Севилья
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Севилья0 : 1
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 0 : 1Севилья
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Алавес0 : 1
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 0 : 1Алавес
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Алавес0 : 2
14.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 2 : 2Алавес
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Алавес1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3273
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3166
3
Лига чемпионов
Атлетико М3163
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3157
5
Лига Европы
Вильярреал3051
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3148
7 Мальорка3244
8 Сельта3243
9 Райо Вальекано3241
10 Реал Сосьедад3141
11 Хетафе3239
12 Осасуна3138
13 Валенсия3238
14 Эспаньол3138
15 Севилья3136
16 Жирона3134
17 Алавес3130
18
Зона вылета
Леганес3229
19
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
20
Зона вылета
Вальядолид3116

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