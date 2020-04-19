Севилья - Алавес 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 18:30
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
20 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Алавес, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Алавес
Витория
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Джибриль Соу
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|13
|вр
|Хесус Овоно
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|36
|зщ
|Адриан Пика
|2
|зщ
|Факундо Гарсес
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|24
|пз
|Жоан Жордан
|8
|пз
|Антонио Бланко
|21
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Карлос Мартин
|17
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|12.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 3
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|17.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|04.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|19.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|11.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 2
|14.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|66
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|63
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|30
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|48
|7
|Мальорка
|32
|44
|8
|Сельта
|32
|43
|9
|Райо Вальекано
|32
|41
|10
|Реал Сосьедад
|31
|41
|11
|Хетафе
|32
|39
|12
|Осасуна
|31
|38
|13
|Валенсия
|32
|38
|14
|Эспаньол
|31
|38
|15
|Севилья
|31
|36
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|32
|29
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|31
|16