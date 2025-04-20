Ницца - Анже 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 17:15
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
20 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Анже, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Анже
Анже
|1
|вр
|Марцин Булка
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|28
|пз
|Батист Сантамария
|6
|пз
|Хишем Будауи
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
|30
|вр
|Яхья Фофана
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|3
|зщ
|Жак Экомье
|26
|пз
|Флоран Анен
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|19
|нп
|Эстебан Леполь
Главные тренеры
|Франк Эз
|Александр Дюжо
История личных встреч
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|30.11.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|16.02.2019
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|3 : 0
|12.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|04.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|2 : 0
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|29
|77
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лион
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Лилль
|29
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|29
|50
|7
|Ницца
|29
|48
|8
|Брест
|29
|44
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Ренн
|30
|38
|11
|Осер
|29
|38
|12
|Тулуза
|29
|34
|13
|Нант
|29
|30
|14
|Анже
|29
|30
|15
|Реймс
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|29
|15