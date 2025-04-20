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Ницца - Анже 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 17:15
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
20 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ницца
Анже

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Анже, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Анже
Анже
1 Польша вр Марцин Булка
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
5 Египет зщ Мохамед Абдель Монем
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
92 Франция зщ Жонатан Клосс
26 Франция зщ Мельвен Бар
28 Франция пз Батист Сантамария
6 Алжир пз Хишем Будауи
24 Франция пз Гаэтан Лаборде
29 Франция нп Эванн Гессан
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
30 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
25 Кот-д'Ивуар зщ Абдулай Бамба
21 Франция зщ Жордан Лефор
27 Франция зщ Лилиан Раолисоа
3 Габон зщ Жак Экомье
26 Франция пз Флоран Анен
14 Марокко пз Яссин Белькдим
6 Кот-д'Ивуар пз Жан-Эде Аолу
10 Алжир пз Химад Абделли
28 Алжир пз Фарид Эль-Мелали
19 Франция нп Эстебан Леполь
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Анже1 : 4Ницца
02.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Анже1 : 1Ницца
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Ницца0 : 1Анже
20.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Ницца1 : 0Анже
31.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Анже1 : 2Ницца
07.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Ницца3 : 0Анже
01.11.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Анже0 : 3Ницца
11.01.2020 Франция - Лига 1 20-й тур Анже1 : 1Ницца
30.11.2019 Франция - Лига 1 15-й тур Ницца3 : 1Анже
16.02.2019 Франция - Лига 1 25-й тур Анже3 : 0Ницца
12.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур 2 : 2Ницца
04.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Ницца1 : 2
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 2 : 1Ницца
14.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Ницца1 : 1
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Ницца0 : 2
13.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Анже2 : 0
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 1 : 0Анже
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Анже0 : 3
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Анже0 : 2
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 2 : 0Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2977
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лион2951
5
Лига Европы
Лилль2950
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2950
7 Ницца2948
8 Брест2944
9 Ланс2942
10 Ренн3038
11 Осер2938
12 Тулуза2934
13 Нант2930
14 Анже2930
15 Реймс2929
16
Стыковая зона
Гавр3027
17
Зона вылета
Сент-Этьен2924
18
Зона вылета
Монпелье2915

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