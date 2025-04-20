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Сент-Этьен - Лион 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 20:45
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
20 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Сент-Этьен
Лион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Лион, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лион
Лион
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
13 Франция зщ Максим Бернауэр
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
10 Франция пз Флорьян Тардье
4 Франция пз Пьер Эква
29 Франция пз Эмен Муэффек
11 Новая Зеландия пз Бенджамин Олд
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
63 Франция нп Джилиан Н'Гессан
40 Франция вр Реми Дескамп
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
98 Англия пз Эйнсли Мэйтленд-Найлс
15 США пз Таннер Тессманн
31 Сербия пз Неманья Матич
8 Франция пз Корентин Толиссо
18 Франция нп Райан Шерки
32 Аргентина нп Тьяго Альмада
69 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Норвегия Эйрик Хорнеланн
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Лион1 : 0Сент-Этьен
21.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Лион1 : 0Сент-Этьен
03.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Сент-Этьен1 : 1Лион
24.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур Сент-Этьен0 : 5Лион
08.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур Лион2 : 1Сент-Этьен
01.03.2020 Франция - Лига 1 27-й тур Лион2 : 0Сент-Этьен
06.10.2019 Франция - Лига 1 9-й тур Сент-Этьен1 : 0Лион
20.01.2019 Франция - Лига 1 21-й тур Сент-Этьен1 : 2Лион
23.11.2018 Франция - Лига 1 14-й тур Лион1 : 0Сент-Этьен
25.02.2018 Франция - Лига 1 27-й тур Лион1 : 1Сент-Этьен
13.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Сент-Этьен3 : 3
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 1 : 0Сент-Этьен
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Сент-Этьен1 : 6
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 0 : 2Сент-Этьен
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 1 : 1Сент-Этьен
17.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 5 : 4 ДВЛион
13.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур 1 : 3Лион
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Лион2 : 2
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Лион2 : 1
28.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 4 : 2Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2977
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лион2951
5
Лига Европы
Лилль2950
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2950
7 Ницца2948
8 Брест2944
9 Ланс2942
10 Ренн3038
11 Осер2938
12 Тулуза2934
13 Нант2930
14 Анже2930
15 Реймс2929
16
Стыковая зона
Гавр3027
17
Зона вылета
Сент-Этьен2924
18
Зона вылета
Монпелье2915

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