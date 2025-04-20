Сент-Этьен - Лион 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 20:45
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
20 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Лион, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лион
Лион
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|13
|зщ
|Максим Бернауэр
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|10
|пз
|Флорьян Тардье
|4
|пз
|Пьер Эква
|29
|пз
|Эмен Муэффек
|11
|пз
|Бенджамин Олд
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|63
|нп
|Джилиан Н'Гессан
|40
|вр
|Реми Дескамп
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|15
|пз
|Таннер Тессманн
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|32
|нп
|Тьяго Альмада
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Эйрик Хорнеланн
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|21.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 5
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 1
|01.03.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|06.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|20.01.2019
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|23.11.2018
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|25.02.2018
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|3 : 3
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 6
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|17.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|5 : 4 ДВ
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 3
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|28.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|29
|77
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лион
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Лилль
|29
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|29
|50
|7
|Ницца
|29
|48
|8
|Брест
|29
|44
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Ренн
|30
|38
|11
|Осер
|29
|38
|12
|Тулуза
|29
|34
|13
|Нант
|29
|30
|14
|Анже
|29
|30
|15
|Реймс
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|29
|15