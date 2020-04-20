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Эмполи - Венеция 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 15:00
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
20 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Эмполи
Венеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Венеция, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Венеция
Венеция
23 Колумбия вр Девис Васкес
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
35 Италия зщ Лука Мариануччи
21 Италия зщ Маттиа Вити
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
5 Италия пз Альберто Грасси
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
10 Италия пз Якопо Фаццини
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
28 Румыния вр Йонуц Раду
33 Хорватия зщ Марин Шверко
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
2 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
71 Испания пз Кике Перес
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
97 Италия пз Исса Думбия
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
24 Италия нп Алессио Дзербин
9 Дания нп Кристиан Гиткьяер
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Венеция1 : 1Эмполи
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Венеция1 : 1Эмполи
11.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Эмполи1 : 2Венеция
26.02.2021 Италия - Серия B Серия B. 25-й тур Эмполи1 : 1Венеция
01.11.2020 Италия - Серия B Серия B. 6-й тур Венеция2 : 0Эмполи
03.07.2020 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Венеция0 : 2Эмполи
23.11.2019 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Эмполи1 : 1Венеция
17.03.2018 Италия - Серия B Серия B. 31-й тур Эмполи3 : 2Венеция
21.10.2017 Италия - Серия B Серия B. 10-й тур Венеция1 : 0Эмполи
14.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур 3 : 0Эмполи
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Эмполи0 : 0
01.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Эмполи0 : 3
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 1 : 1Эмполи
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 1 : 0Эмполи
12.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Венеция1 : 0
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 1 : 1Венеция
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Венеция0 : 1
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Венеция0 : 0
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 1Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3271
2
Лига чемпионов
Наполи3371
3
Лига чемпионов
Аталанта3261
4
Лига чемпионов
Ювентус3259
5
Лига Европы
Болонья3257
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3256
7 Рома3254
8 Фиорентина3253
9 Милан3251
10 Торино3240
11 Удинезе3240
12 Комо3339
13 Дженоа3239
14 Верона3232
15 Кальяри3230
16 Парма3228
17 Лечче3326
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3224
20
Зона вылета
Монца3315

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