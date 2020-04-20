Эмполи - Венеция 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 15:00
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
20 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Венеция, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Венеция
Венеция
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|35
|зщ
|Лука Мариануччи
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|28
|вр
|Йонуц Раду
|33
|зщ
|Марин Шверко
|4
|зщ
|Джей Идзес
|2
|зщ
|Фали Канде
|71
|пз
|Кике Перес
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|97
|пз
|Исса Думбия
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|24
|нп
|Алессио Дзербин
|9
|нп
|Кристиан Гиткьяер
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|26.02.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 25-й тур
|1 : 1
|01.11.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 6-й тур
|2 : 0
|03.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|0 : 2
|23.11.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|3 : 2
|21.10.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 10-й тур
|1 : 0
|14.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|3 : 0
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|01.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|71
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|71
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|32
|61
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Болонья
|32
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|32
|56
|7
|Рома
|32
|54
|8
|Фиорентина
|32
|53
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|32
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Комо
|33
|39
|13
|Дженоа
|32
|39
|14
|Верона
|32
|32
|15
|Кальяри
|32
|30
|16
|Парма
|32
|28
|17
|Лечче
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|32
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|33
|15