Милан - Аталанта 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
20 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Аталанта, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Аталанта
Бергамо
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Лука Йович
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|7
|пз
|Хуан Куадрадо
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|8
|пз
|Марио Пашалич
|32
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|10.01.2024
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|26.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 3
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|23.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|11.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 4
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|02.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|71
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|71
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|32
|61
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Болонья
|32
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|32
|56
|7
|Рома
|32
|54
|8
|Фиорентина
|32
|53
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|32
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Комо
|33
|39
|13
|Дженоа
|32
|39
|14
|Верона
|32
|32
|15
|Кальяри
|32
|30
|16
|Парма
|32
|28
|17
|Лечче
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|32
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|33
|15