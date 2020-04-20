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Милан - Аталанта 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
20 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Милан
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Аталанта, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Аталанта
Бергамо
16 Франция вр Мик Меньян
23 Англия зщ Фикайо Томори
46 Италия зщ Маттео Габбиа
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
20 Испания зщ Алехандро Хименес
19 Франция зщ Тео Эрнандес
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
29 Франция пз Юссуф Фофана
11 США нп Кристиан Пулишич
9 Сербия нп Лука Йович
10 Португалия нп Рафаэл Леау
29 Италия вр Марко Карнезекки
2 Италия зщ Рафаэл Толой
4 Швеция зщ Исак Хин
19 Албания зщ Берат Джимсити
7 Колумбия пз Хуан Куадрадо
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
8 Хорватия пз Марио Пашалич
32 Италия нп Матео Ретеги
11 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Аталанта2 : 1Милан
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Милан1 : 1Аталанта
10.01.2024 Кубок Италии 1/4 финала Милан1 : 2Аталанта
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта3 : 2Милан
26.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Милан2 : 0Аталанта
21.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Аталанта1 : 1Милан
15.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Милан2 : 0Аталанта
03.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта2 : 3Милан
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта0 : 2Милан
23.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Милан0 : 3Аталанта
11.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур 0 : 4Милан
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Милан2 : 2
02.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Милан1 : 1
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 2 : 1Милан
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Милан2 : 1
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Аталанта2 : 0
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Аталанта0 : 1
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 1 : 0Аталанта
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Аталанта0 : 2
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 0 : 4Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3271
2
Лига чемпионов
Наполи3371
3
Лига чемпионов
Аталанта3261
4
Лига чемпионов
Ювентус3259
5
Лига Европы
Болонья3257
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3256
7 Рома3254
8 Фиорентина3253
9 Милан3251
10 Торино3240
11 Удинезе3240
12 Комо3339
13 Дженоа3239
14 Верона3232
15 Кальяри3230
16 Парма3228
17 Лечче3326
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3224
20
Зона вылета
Монца3315

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