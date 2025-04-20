Кёльн - Пройссен Мюнстер 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 13:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
20 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Пройссен Мюнстер, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
|Саша Хильдман
История личных встреч
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|11.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|13.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|29
|52
| 2
Повышение
|Кёльн
|29
|51
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|30
|48
|4
|Падерборн 07
|30
|48
|5
|Фортуна
|30
|48
|6
|Магдебург
|29
|46
|7
|Кайзерслаутерн
|30
|46
|8
|Нюрнберг
|30
|44
|9
|Ганновер-96
|29
|43
|10
|Карлсруэ
|29
|41
|11
|Шальке-04
|29
|37
|12
|Герта
|29
|36
|13
|Дармштадт 98
|29
|35
|14
|Гройтер Фюрт
|29
|35
|15
|Айнтрахт Б
|30
|33
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|29
|28
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ян
|29
|22