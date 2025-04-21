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Жирона - Бетис 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 21:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
21 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Жирона
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Бетис, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Бетис
Севилья
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
5 Испания зщ Давид Лопес
18 Чехия зщ Ладислав Крейчи
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
23 Испания пз Иван Мартин
14 Испания пз Ориоль Ромеу
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
8 Украина пз Виктор Цыганков
11 Нидерланды пз Арно Данжума
9 Испания нп Абель Руис
13 Испания вр Адриан
5 Испания зщ Марк Бартра
6 Бразилия зщ Натан
15 Франция зщ Ромен Перро
4 США пз Джонни Кардозо
18 Испания пз Пабло Форнальс
7 Бразилия пз Антони
22 Испания пз Иско
24 Испания нп Айтор Руибаль
36 Испания нп Хесус Родригес
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
15.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Бетис1 : 1Жирона
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Жирона3 : 2Бетис
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Бетис1 : 1Жирона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Жирона1 : 2Бетис
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Бетис2 : 1Жирона
20.01.2019 Испания - Примера 20-й тур Бетис3 : 2Жирона
27.09.2018 Испания - Примера 6-й тур Жирона0 : 1Бетис
13.04.2018 Испания - Примера 32-й тур Жирона0 : 1Бетис
25.11.2017 Испания - Примера 13-й тур Бетис2 : 2Жирона
21.02.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 26-й тур Бетис2 : 1Жирона
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 2 : 1Жирона
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Жирона0 : 1
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 4 : 1Жирона
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Жирона1 : 1
10.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 1 : 1Жирона
17.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч 1 : 1Бетис
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Бетис1 : 2
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Бетис2 : 0
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 1 : 1Бетис
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Бетис2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3273
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3166
3
Лига чемпионов
Атлетико М3263
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3157
5
Лига Европы
Вильярреал3051
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3148
7 Мальорка3244
8 Сельта3243
9 Райо Вальекано3241
10 Реал Сосьедад3141
11 Хетафе3239
12 Осасуна3138
13 Валенсия3238
14 Эспаньол3138
15 Севилья3136
16 Жирона3134
17 Лас-Пальмас3232
18
Зона вылета
Алавес3130
19
Зона вылета
Леганес3229
20
Зона вылета
Вальядолид3116

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