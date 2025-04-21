Жирона - Бетис 21 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-04-2025 21:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
21 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Бетис, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|21
|пз
|Янхель Эррера
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|11
|пз
|Арно Данжума
|9
|нп
|Абель Руис
|13
|вр
|Адриан
|5
|зщ
|Марк Бартра
|6
|зщ
|Натан
|15
|зщ
|Ромен Перро
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|36
|нп
|Хесус Родригес
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 2
|27.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 1
|13.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|25.11.2017
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|21.02.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|2 : 1
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|4 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 1
|10.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|17.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 2
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|66
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|30
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|48
|7
|Мальорка
|32
|44
|8
|Сельта
|32
|43
|9
|Райо Вальекано
|32
|41
|10
|Реал Сосьедад
|31
|41
|11
|Хетафе
|32
|39
|12
|Осасуна
|31
|38
|13
|Валенсия
|32
|38
|14
|Эспаньол
|31
|38
|15
|Севилья
|31
|36
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Лас-Пальмас
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Алавес
|31
|30
| 19
Зона вылета
|Леганес
|32
|29
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|31
|16