Дженоа - Лацио 21 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-04-2025 18:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
21 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Лацио, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Лацио
Рим
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|23
|пз
|Фабио Миретти
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|35
|вр
|Христос Мандас
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|20
|нп
|Лум Чауна
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
|Марко Барони
История личных встреч
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|05.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 4
|17.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|4 : 3
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 3
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|04.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|14.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|17.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 1 2 : 3
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|71
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|71
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|32
|61
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Болонья
|32
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|33
|57
|7
|Лацио
|32
|56
|8
|Фиорентина
|32
|53
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|32
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Комо
|33
|39
|13
|Дженоа
|32
|39
|14
|Верона
|33
|32
|15
|Кальяри
|32
|30
|16
|Парма
|32
|28
|17
|Лечче
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|32
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|33
|15