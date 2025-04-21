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Дженоа - Лацио 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 18:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
21 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Дженоа
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Лацио, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Лацио
Рим
1 Италия вр Никола Леали
20 Италия зщ Стефано Сабелли
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Кариколь
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
32 Дания пз Мортен Френнруп
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
23 Италия пз Фабио Миретти
10 Бразилия нп Жуниор Мессьяс
19 Италия нп Андреа Пинамонти
35 Греция вр Христос Мандас
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Италия пз Николо Ровелла
20 Франция нп Лум Чауна
19 Сенегал нп Булайе Диа
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Франция Патрик Виейра
Франция Патрик Виейра
Италия Марко Барони
История личных встреч
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Лацио3 : 0Дженоа
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Дженоа0 : 1Лацио
05.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0Дженоа
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Лацио0 : 1Дженоа
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Дженоа1 : 4Лацио
17.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Лацио3 : 1Дженоа
02.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Лацио4 : 3Дженоа
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Дженоа1 : 1Лацио
23.02.2020 Италия - Серия А 25-й тур Дженоа2 : 3Лацио
29.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Лацио4 : 0Дженоа
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур 0 : 0Дженоа
04.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Дженоа1 : 0
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 1 : 0Дженоа
14.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Дженоа2 : 1
07.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 1Дженоа
17.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Лацио3 : 1 2 : 3
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Лацио1 : 1
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Лацио
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 0 : 1Лацио
31.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Лацио1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3271
2
Лига чемпионов
Наполи3371
3
Лига чемпионов
Аталанта3261
4
Лига чемпионов
Ювентус3259
5
Лига Европы
Болонья3257
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3357
7 Лацио3256
8 Фиорентина3253
9 Милан3251
10 Торино3240
11 Удинезе3240
12 Комо3339
13 Дженоа3239
14 Верона3332
15 Кальяри3230
16 Парма3228
17 Лечче3326
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3224
20
Зона вылета
Монца3315

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