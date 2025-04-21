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Сандерленд - Блэкберн Роверс 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Сандерленд
Блэкберн Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Блэкберн Роверс, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Сандерленд
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сандерленд1 : 5Блэкберн Роверс
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Блэкберн Роверс1 : 3Сандерленд
26.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Сандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
18.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Сандерленд
21.03.2012 Англия - Премьер-лига 29-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Сандерленд
11.12.2011 Англия - Премьер-лига 15-й тур Сандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
01.01.2011 Англия - Премьер-лига 21-й тур Сандерленд3 : 0Блэкберн Роверс
18.10.2010 Англия - Премьер-лига 8-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Сандерленд
28.12.2009 Англия - Премьер-лига 20-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Сандерленд
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур 2 : 1Сандерленд
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Сандерленд0 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 0 : 0Сандерленд
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 0 : 1Сандерленд
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Сандерленд1 : 0
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур Блэкберн Роверс4 : 1
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Блэкберн Роверс2 : 2
04.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4391
2
Повышение
Бёрнли4391
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4386
4
Плей-офф
Сандерленд4376
5
Плей-офф
Бристоль Сити4367
6
Плей-офф
Ковентри Сити4366
7 Мидлсбро4363
8 Вест Бромвич Альбион4360
9 Миллуолл4360
10 Блэкберн Роверс4359
11 Суонси Сити4357
12 Уотфорд4356
13 Норвич Сити4353
14 Куинз Парк Рейнджерс4353
15 Шеффилд Уэнсдей4353
16 Сток Сити4350
17 Престон Норт Энд4349
18 Портсмут4349
19 Оксфорд Юнайтед4348
20 Халл Сити4345
21 Дерби Каунти4343
22
Зона вылета
Лутон Таун4343
23
Зона вылета
Кардифф Сити4342
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4340

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