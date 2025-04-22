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Валенсия - Эспаньол 22 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-04-2025 19:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
22 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 33-й тур
Валенсия
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Эспаньол, которое состоится 22 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Эспаньол
Барселона
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
15 Испания зщ Сесар Таррега
3 Испания зщ Кристьян Москера
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
8 Испания пз Хави Герра
10 Португалия пз Андре Алмейда
16 Испания пз Диего Лопес
22 Испания нп Луис Риоха
9 Испания нп Уго Дуро
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
4 Албания зщ Мараш Кумбула
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
10 Испания пз Поль Лосано
19 Испания пз Урко Гонсалес
31 Испания пз Антониу Рока
8 Испания пз Эду Эспосито
7 Испания нп Хавьер Пуадо
2 Испания нп Роберто Фернандес
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
18.12.2024 Испания — Примера 13-й тур Эспаньол1 : 1Валенсия
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Валенсия2 : 2Эспаньол
02.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Эспаньол2 : 2Валенсия
14.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Эспаньол1 : 1Валенсия
31.12.2021 Испания - Примера 19-й тур Валенсия1 : 2Эспаньол
16.07.2020 Испания - Примера 37-й тур Валенсия1 : 0Эспаньол
02.11.2019 Испания - Примера 12-й тур Эспаньол1 : 2Валенсия
17.02.2019 Испания - Примера 24-й тур Валенсия0 : 0Эспаньол
26.08.2018 Испания - Примера 2-й тур Эспаньол2 : 0Валенсия
08.04.2018 Испания - Примера 31-й тур Валенсия1 : 0Эспаньол
19.04.2025 Испания — Примера 32-й тур 1 : 1Валенсия
11.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Валенсия1 : 0
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 1 : 2Валенсия
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Валенсия1 : 0
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 1 : 1Валенсия
18.04.2025 Испания — Примера 32-й тур Эспаньол1 : 0
12.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 0 : 2Эспаньол
04.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 0 : 4Эспаньол
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Эспаньол1 : 1
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 2 : 1Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3273
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3269
3
Лига чемпионов
Атлетико М3263
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3257
5
Лига Европы
Вильярреал3152
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3148
7 Мальорка3244
8 Сельта3243
9 Реал Сосьедад3242
10 Райо Вальекано3241
11 Осасуна3241
12 Хетафе3239
13 Эспаньол3138
14 Валенсия3238
15 Севилья3237
16 Жирона3134
17 Лас-Пальмас3232
18
Зона вылета
Алавес3231
19
Зона вылета
Леганес3229
20
Зона вылета
Вальядолид3216

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