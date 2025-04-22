Валенсия - Эспаньол 22 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-04-2025 19:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
22 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 33-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Эспаньол, которое состоится 22 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Эспаньол
Барселона
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|10
|пз
|Андре Алмейда
|16
|пз
|Диего Лопес
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|19
|пз
|Урко Гонсалес
|31
|пз
|Антониу Рока
|8
|пз
|Эду Эспосито
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|2
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|18.12.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|14.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|31.12.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|02.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 2
|17.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|26.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|08.04.2018
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|19.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 1
|11.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 1
|18.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 2
|04.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 4
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|32
|57
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|31
|52
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|48
|7
|Мальорка
|32
|44
|8
|Сельта
|32
|43
|9
|Реал Сосьедад
|32
|42
|10
|Райо Вальекано
|32
|41
|11
|Осасуна
|32
|41
|12
|Хетафе
|32
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Валенсия
|32
|38
|15
|Севилья
|32
|37
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Лас-Пальмас
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Алавес
|32
|31
| 19
Зона вылета
|Леганес
|32
|29
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|32
|16