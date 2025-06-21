Слуцк - Нафтан 21 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 21-06-2025 15:00
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
21 Июня 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 13-й тур
Окончен
1 : 0
- 90'1:0Андрей Рум
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Нафтан, которое состоится 21 Июня 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|30.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|07.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|1 : 4
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 1
|28.07.2018
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|31.07.2017
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|01.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|16.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|12.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|13.09.2015
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|14.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|01.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|25.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|17.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|4 : 1
|15.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|20.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|16.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|12.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|12
|32
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|13
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|12
|26
|4
|Ислочь
|13
|24
|5
|Динамо-Брест
|12
|24
|6
|Неман
|12
|21
|7
|Торпедо-БелАЗ
|12
|20
|8
|Минск
|12
|17
|9
|Витебск
|12
|17
|10
|Гомель
|12
|15
|11
|БАТЭ
|13
|15
|12
|Арсенал
|12
|12
|13
|Слуцк
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Нафтан
|13
|10
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|13
|5
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|12
|0