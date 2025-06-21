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Слуцк - Нафтан 21 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 21-06-2025 15:00
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
21 Июня 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 13-й тур
Слуцк
Окончен
1 : 0
Нафтан

  • 90'
    1:0
    Андрей Рум
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Нафтан, которое состоится 21 Июня 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Слуцк
    Слуцк
    Нафтан
    Новополоцк
    История личных встреч
    30.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Слуцк0 : 1Нафтан
    07.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Нафтан1 : 4Слуцк
    04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Нафтан2 : 1Слуцк
    10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк3 : 1Нафтан
    28.07.2018 Кубок Беларуси 1/16 финала Нафтан0 : 1Слуцк
    31.07.2017 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк0 : 1Нафтан
    01.04.2017 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Нафтан0 : 1Слуцк
    16.09.2016 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк1 : 1Нафтан
    12.05.2016 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Нафтан1 : 0Слуцк
    13.09.2015 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Нафтан0 : 1Слуцк
    14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Слуцк0 : 1
    01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Слуцк0 : 3
    25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 0 : 1Слуцк
    17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Слуцк1 : 1
    11.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур 4 : 1Слуцк
    15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Нафтан0 : 1
    31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 1 : 0Нафтан
    20.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Нафтан1 : 3
    16.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 2 : 0Нафтан
    12.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Нафтан0 : 3
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Квалификация Лиги чемпионов
    		Макслайн1232
    2
    Квалификация Лиги конференций
    		Славия-Мозырь1327
    3
    Квалификация Лиги конференций
    		Динамо Мн1226
    4 Ислочь1324
    5 Динамо-Брест1224
    6 Неман1221
    7 Торпедо-БелАЗ1220
    8 Минск1217
    9 Витебск1217
    10 Гомель1215
    11 БАТЭ1315
    12 Арсенал1212
    13 Слуцк1311
    14
    Стыковая зона
    		Нафтан1310
    15
    Зона вылета
    		Сморгонь135
    16
    Зона вылета
    		Молодечно120

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