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Окленд Сити - Бока Хуниорс 24 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 24-06-2025 21:00
Стадион: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США), вместимость: 30109
24 Июня 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа C. 3-й тур
Окленд Сити
Бока Хуниорс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окленд Сити - Бока Хуниорс, которое состоится 24 Июня 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Главные тренеры
Испания Альберт Риера
Аргентина Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 2-й тур 6 : 0Окленд Сити
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 1-й тур 10 : 0Окленд Сити
22.09.2024 Межконтинентальный кубок — 2024 1-й раунд 6 : 2Окленд Сити
12.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 1-й раунд 3 : 0Окленд Сити
01.02.2023 Клубный чемпионат мира - 2022 1-й раунд 3 : 0
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 2-й тур 2 : 1Бока Хуниорс
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 1-й тур Бока Хуниорс2 : 2
20.05.2025 Аргентина — Примера Апертура. 1/4 финала Бока Хуниорс0 : 1
11.05.2025 Аргентина — Примера Апертура. 1/8 финала Бока Хуниорс0 : 0 4 : 2
05.05.2025 Аргентина — Примера Апертура. 16-й тур 1 : 1Бока Хуниорс
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Бенфика24
3 Бока Хуниорс21
4 Окленд Сити20
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго26
2
1/8 финала
Челси23
3 Эсперанс23
4 Леон00
5 Лос-Анджелес20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт24
2
1/8 финала
Интер М24
3 Монтеррей22
4 Урава Ред Даймондс20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Флуминенсе24
2
1/8 финала
Боруссия Д24
3 Мамелоди Сандаунз23
4 Ульсан Хёндэ20
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус26
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад20
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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