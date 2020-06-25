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Эсперанс - Челси 25 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 25-06-2025 03:00
Стадион: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США), вместимость: 69144
25 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа D. 3-й тур
Эсперанс
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эсперанс - Челси, которое состоится 25 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эсперанс
Тунис, Тунис
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Тунис Махер Канзари
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 2-й тур 0 : 1Эсперанс
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 1-й тур 2 : 0Эсперанс
17.12.2019 Клубный чемпионат мира - 2019 За 5-е место 2 : 6Эсперанс
14.12.2019 Клубный чемпионат мира - 2019 1/4 финала 1 : 0Эсперанс
18.12.2018 Клубный чемпионат мира - 2018 За 5-е место Эсперанс1 : 1 6 : 5
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 2-й тур 3 : 1Челси
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 1-й тур Челси2 : 0
28.05.2025 Лига конференций Финал 1 : 4Челси
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 1Челси
16.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Челси1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Бенфика24
3 Бока Хуниорс21
4 Окленд Сити20
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго26
2
1/8 финала
Челси23
3 Эсперанс23
4 Леон00
5 Лос-Анджелес20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт24
2
1/8 финала
Интер М24
3 Монтеррей22
4 Урава Ред Даймондс20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Флуминенсе24
2
1/8 финала
Боруссия Д24
3 Мамелоди Сандаунз23
4 Ульсан Хёндэ20
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус26
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад20
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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