01:14 ()
Свернуть список

Интер М - Ривер Плейт 26 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 26-06-2025 03:00
Стадион: Люмен Филд (Сиэтл, США), вместимость: 67000
26 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа E. 3-й тур
Интер М
Ривер Плейт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Ривер Плейт, которое состоится 26 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Люмен Филд (Сиэтл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Аргентина Марсело Гальярдо
История личных встреч
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 2-й тур Интер М2 : 1
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 1-й тур 1 : 1Интер М
31.05.2025 Лига чемпионов Финал 5 : 0Интер М
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 0 : 2Интер М
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Интер М2 : 2
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 2-й тур Ривер Плейт0 : 0
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 1-й тур Ривер Плейт3 : 1
28.05.2025 Кубок Либертадорес — 2025 Группа B. 6-й тур Ривер Плейт1 : 1
21.05.2025 Аргентина — Примера Апертура. 1/4 финала Ривер Плейт1 : 1 2 : 4
16.05.2025 Кубок Либертадорес — 2025 Группа B. 5-й тур Ривер Плейт6 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Бенфика24
3 Бока Хуниорс21
4 Окленд Сити20
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго26
2
1/8 финала
Челси23
3 Эсперанс23
4 Леон00
5 Лос-Анджелес20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт24
2
1/8 финала
Интер М24
3 Монтеррей22
4 Урава Ред Даймондс20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Флуминенсе24
2
1/8 финала
Боруссия Д24
3 Мамелоди Сандаунз23
4 Ульсан Хёндэ20
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус26
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад20
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close