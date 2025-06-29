Фламенго - Бавария 29 Июня прямая трансляция

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«Бавария» вернула себе чемпионский титул, а нападающий Гарри Кейн наконец-то завоевал первый трофей в профессиональной карьере. Вот только англичанин, как и другие футболисты мюнхенского клуба, получил в свои руки не кубок, а «тарелку». Почему же за победу в Бундеслиге вручают трофей довольно необычной формы?Всё слишком просто Кейн взял трофей, но не кубок. Почему за чемпионство в Германии вручают «тарелку»? 0'На клубном чемпионате мира завершился групповой этап. Мы узнали всех 16 участников плей-офф. Впереди — самое интересное! Но и на первом этапе случилось несколько ярких событий, которые точно запомнятся.Было весело! 10 событий, которыми запомнился исторический групповой этап клубного ЧМ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025: «Фламенго» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.