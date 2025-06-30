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Интер - Флуминенсе 30 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 30-06-2025 21:00
Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
30 Июня 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
Главный судья: Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор);
Интер М
Флуминенсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Флуминенсе, которое состоится 30 Июня 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1 Швейцария вр Ян Зоммер
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия пз Маттео Дармиан
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
16 Италия пз Давиде Фраттези
22 Армения пз Генрих Мхитарян
30 Бразилия пз Карлос Аугусто
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
1 Бразилия вр Дейвсон Фабио
2 Бразилия зщ Самуэл Шавьер
4 Бразилия зщ Игнасио
22 Аргентина зщ Хуан Фрейтес
6 Бразилия зщ Рене
8 Бразилия пз Мартинелли
16 Бразилия пз Нонато
17 Уругвай пз Агустин Каноббио
35 Бразилия пз Эркулес Перейра ду Насименту
21 Колумбия нп Джон Арьяс
9 Бразилия нп Эвералдо
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Бразилия Ренато Порталуппи Гаушо
История личных встреч
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 3-й тур Интер М2 : 0
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 2-й тур Интер М2 : 1
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 1-й тур 1 : 1Интер М
31.05.2025 Лига чемпионов Финал 5 : 0Интер М
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 0 : 2Интер М
25.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 3-й тур 0 : 0Флуминенсе
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 2-й тур Флуминенсе4 : 2
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 1-й тур Флуминенсе0 : 0
02.06.2025 Бразилия — Серия А 11-й тур 0 : 2Флуминенсе
30.05.2025 Южноамериканский кубок — 2025 Группа F. 6-й тур Флуминенсе2 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
Палмейрас
Ботафого
1 : 0 ДВ
Бенфика
Челси
1 : 4 ДВ
ПСЖ
Интер Майами
29.06
Фламенго
Бавария
29.06
Интер М
Флуминенсе
30.06
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
01.07
Реал Мадрид
Ювентус
01.07
Боруссия Д
Монтеррей
02.07
1/4 финала
Winner EF5
Winner EF6
04.07
Палмейрас
Челси
05.07
Winner EF3
Winner EF4
05.07
Winner EF7
Winner EF8
05.07
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 2
08.07
Winner QF 3
Winner QF 4
09.07
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.07

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