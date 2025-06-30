Интер - Флуминенсе 30 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 30-06-2025 21:00
Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
30 Июня 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
Главный судья: Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Флуминенсе, которое состоится 30 Июня 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
|1
|вр
|Ян Зоммер
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|пз
|Маттео Дармиан
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|1
|вр
|Дейвсон Фабио
|2
|зщ
|Самуэл Шавьер
|4
|зщ
|Игнасио
|22
|зщ
|Хуан Фрейтес
|6
|зщ
|Рене
|8
|пз
|Мартинелли
|16
|пз
|Нонато
|17
|пз
|Агустин Каноббио
|35
|пз
|Эркулес Перейра ду Насименту
|21
|нп
|Джон Арьяс
|9
|нп
|Эвералдо
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Ренато Порталуппи Гаушо
История личных встреч
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|21.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 2-й тур
|2 : 1
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|31.05.2025
|Лига чемпионов
|Финал
|5 : 0
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|25.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|22.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 2-й тур
|4 : 2
|17.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|02.06.2025
|Бразилия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|30.05.2025
|Южноамериканский кубок — 2025
|Группа F. 6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
| Палмейрас
Ботафого
|1 : 0 ДВ
| Бенфика
Челси
|1 : 4 ДВ
| ПСЖ
Интер Майами
|29.06
| Фламенго
Бавария
|29.06
| Интер М
Флуминенсе
|30.06
| Манчестер Сити
Аль-Хиляль
|01.07
| Реал Мадрид
Ювентус
|01.07
| Боруссия Д
Монтеррей
|02.07
1/4 финала
| Winner EF5
Winner EF6
|04.07
| Палмейрас
Челси
|05.07
| Winner EF3
Winner EF4
|05.07
| Winner EF7
Winner EF8
|05.07
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 2
|08.07
| Winner QF 3
Winner QF 4
|09.07
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.07