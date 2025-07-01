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Манчестер Сити - Аль-Хиляль 01 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 01-07-2025 03:00
Стадион: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США), вместимость: 65000
01 Июля 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
Манчестер Сити
Аль-Хиляль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Аль-Хиляль, которое состоится 01 Июля 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 3-й тур 2 : 5Манчестер Сити
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 2-й тур Манчестер Сити6 : 0
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 1-й тур Манчестер Сити2 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 2Манчестер Сити
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити3 : 1
27.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 3-й тур Аль-Хиляль2 : 0
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 2-й тур 0 : 0Аль-Хиляль
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 1-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Аль-Хиляль2 : 0
21.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
Турнирная таблица
1/8 финала
Палмейрас
Ботафого
1 : 0 ДВ
Бенфика
Челси
1 : 4 ДВ
ПСЖ
Интер Майами
4 : 0
Фламенго
Бавария
2 : 4
Интер М
Флуминенсе
30.06
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
01.07
Реал Мадрид
Ювентус
01.07
Боруссия Д
Монтеррей
02.07
1/4 финала
Winner EF5
Winner EF6
04.07
Палмейрас
Челси
05.07
ПСЖ
Бавария
05.07
Winner EF7
Winner EF8
05.07
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 2
08.07
Winner QF 3
Winner QF 4
09.07
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.07

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