Манчестер Сити - Аль-Хиляль 01 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 01-07-2025 03:00
Стадион: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США), вместимость: 65000
01 Июля 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Аль-Хиляль, которое состоится 01 Июля 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 3-й тур
|2 : 5
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 2-й тур
|6 : 0
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 1-й тур
|2 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|27.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 3-й тур
|2 : 0
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 2-й тур
|0 : 0
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 1-й тур
|1 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|2 : 0
|21.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
| Палмейрас
Ботафого
|1 : 0 ДВ
| Бенфика
Челси
|1 : 4 ДВ
| ПСЖ
Интер Майами
|4 : 0
| Фламенго
Бавария
|2 : 4
| Интер М
Флуминенсе
|30.06
| Манчестер Сити
Аль-Хиляль
|01.07
| Реал Мадрид
Ювентус
|01.07
| Боруссия Д
Монтеррей
|02.07
1/4 финала
| Winner EF5
Winner EF6
|04.07
| Палмейрас
Челси
|05.07
| ПСЖ
Бавария
|05.07
| Winner EF7
Winner EF8
|05.07
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 2
|08.07
| Winner QF 3
Winner QF 4
|09.07
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.07