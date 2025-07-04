Флуминенсе - Аль-Хиляль 04 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-07-2025 21:00
Стадион: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США), вместимость: 65000
04 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Аль-Хиляль, которое состоится 04 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Ренато Порталуппи Гаушо
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|30.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|0 : 2
|25.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|22.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 2-й тур
|4 : 2
|17.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|02.06.2025
|Бразилия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|27.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 3-й тур
|2 : 0
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 2-й тур
|0 : 0
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 1-й тур
|1 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
| Палмейрас
Ботафого
|1 : 0 ДВ
| Бенфика
Челси
|1 : 4 ДВ
| ПСЖ
Интер Майами
|4 : 0
| Фламенго
Бавария
|2 : 4
| Интер М
Флуминенсе
|0 : 2
| Манчестер Сити
Аль-Хиляль
|3 : 4 ДВ
| Реал Мадрид
Ювентус
|1 : 0
| Боруссия Д
Монтеррей
|2 : 1
1/4 финала
| Флуминенсе
Аль-Хиляль
|04.07
| Палмейрас
Челси
|05.07
| ПСЖ
Бавария
|05.07
| Реал Мадрид
Боруссия Д
|05.07
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 2
|08.07
| Winner QF 3
Winner QF 4
|09.07
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.07