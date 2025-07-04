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Неман - Ислочь 04 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-07-2025 19:55
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
04 Июля 2025 года в 20:55 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Неман
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Ислочь, которое состоится 04 Июля 2025 года в 20:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Ислочь
Минский район
История личных встреч
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 0 2 : 4Неман
05.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Неман0 : 0Ислочь
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Неман0 : 3Ислочь
25.05.2024 Кубок Беларуси Финал Неман2 : 0Ислочь
27.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0Неман
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Неман0 : 0Ислочь
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Ислочь0 : 3Неман
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Неман1 : 0Ислочь
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь1 : 1Неман
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь2 : 0Неман
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 0 : 0Неман
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Неман2 : 1
18.06.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 0 : 1Неман
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 1 : 5Неман
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Неман1 : 2
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Ислочь1 : 3
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 0 : 4Ислочь
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Ислочь0 : 1
30.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 1 : 2Ислочь
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Ислочь4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1436
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1429
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1428
4 Торпедо-БелАЗ1426
5 Неман1425
6 Ислочь1424
7 Динамо-Брест1424
8 Минск1418
9 Арсенал Дз1418
10 Витебск1418
11 Гомель1418
12 БАТЭ1416
13 Слуцк1411
14
Стыковая зона
Нафтан1411
15
Зона вылета
Сморгонь145
16
Зона вылета
Молодечно144

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