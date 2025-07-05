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ЦСКА - ОФК Белград 05 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-07-2025 15:00
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
05 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). BetBoom Братский Кубок, 2-й тур
ЦСКА
ОФК Белград

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - ОФК Белград, которое состоится 05 Июля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: BetBoom Братский Кубок, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
ОФК Белград
Белград, Сербия
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Босния и Герцеговина Симо Крунич
История личных встреч
04.07.2024 BetBoom Братский Кубок 1-й тур ЦСКА4 : 0ОФК Белград
20.07.2014 Товарищеские матчи (клубы) - 2014 Июль 2014 ЦСКА4 : 0ОФК Белград
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур ЦСКА3 : 0
01.07.2025 BetBoom Братский Кубок 1-й тур ЦСКА3 : 1
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур 2 : 3ЦСКА
27.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 4ЦСКА
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур ЦСКА2 : 1
30.06.2025 BetBoom Братский Кубок 1-й тур 4 : 0ОФК Белград
25.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур ОФК Белград2 : 3
17.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 3 : 2ОФК Белград
11.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур ОФК Белград1 : 0
02.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур ОФК Белград1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Братского Кубка: ЦСКА — ОФК Белград. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М26
2 ЦСКА13
3 Партизан20
4 ОФК Белград10

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