ЦСКА - ОФК Белград 05 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-07-2025 15:00
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
05 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). BetBoom Братский Кубок, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - ОФК Белград, которое состоится 05 Июля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: BetBoom Братский Кубок, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
ОФК Белград
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Фабио Челестини
|Симо Крунич
История личных встреч
|04.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|4 : 0
|20.07.2014
|Товарищеские матчи (клубы) - 2014
|Июль 2014
|4 : 0
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|3 : 0
|01.07.2025
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|3 : 1
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|2 : 3
|27.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|2 : 1
|30.06.2025
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|4 : 0
|25.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 3
|17.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|3 : 2
|11.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 0
|02.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Братского Кубка: ЦСКА — ОФК Белград. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|2
|6
|2
|ЦСКА
|1
|3
|3
|Партизан
|2
|0
|4
|ОФК Белград
|1
|0