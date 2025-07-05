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Сморгонь - Гомель 05 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-07-2025 15:30
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
05 Июля 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Сморгонь
Гомель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Гомель, которое состоится 05 Июля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Гомель
Гомель
История личных встреч
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Гомель2 : 1Сморгонь
19.04.2024 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Сморгонь2 : 2Гомель
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Сморгонь0 : 3Гомель
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель2 : 0Сморгонь
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Гомель0 : 0Сморгонь
26.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Сморгонь1 : 2Гомель
24.10.2020 Беларусь - Первая лига 23-й тур Сморгонь1 : 3Гомель
27.06.2020 Беларусь - Первая лига 10-й тур Гомель1 : 1Сморгонь
27.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 4Гомель
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 2 : 1Сморгонь
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Сморгонь0 : 4
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 2 : 1Сморгонь
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Сморгонь0 : 2
26.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 2 : 2Сморгонь
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Гомель0 : 2
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 0 : 1Гомель
13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 2
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 0 : 3Гомель
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Гомель0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1539
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1529
4 Славия-Мозырь1428
5 Неман1528
6 Динамо-Брест1527
7 Ислочь1524
8 Минск1418
9 Арсенал Дз1418
10 Витебск1418
11 Гомель1418
12 БАТЭ1416
13 Слуцк1511
14
Стыковая зона
Нафтан1411
15
Зона вылета
Сморгонь145
16
Зона вылета
Молодечно154

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