БАТЭ - Минск 05 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-07-2025 19:55
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
05 Июля 2025 года в 20:55 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Минск, которое состоится 05 Июля 2025 года в 20:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Минск
Минск
История личных встреч
|02.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|25.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|08.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|09.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|15.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 2
|26.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|6 : 0
|12.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 3
|29.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|20.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|14.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|1 : 5
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 2
|26.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|27.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|14.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|1 : 5
|01.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|0 : 2
|25.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|15
|39
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|29
|4
|Славия-Мозырь
|14
|28
|5
|Неман
|15
|28
|6
|Динамо-Брест
|15
|27
|7
|Ислочь
|15
|24
|8
|Минск
|14
|18
|9
|Арсенал Дз
|14
|18
|10
|Витебск
|14
|18
|11
|Гомель
|14
|18
|12
|БАТЭ
|14
|16
|13
|Слуцк
|15
|11
| 14
Стыковая зона
|Нафтан
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|14
|5
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|15
|4