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БАТЭ - Минск 05 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-07-2025 19:55
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
05 Июля 2025 года в 20:55 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
БАТЭ
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Минск, которое состоится 05 Июля 2025 года в 20:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Минск
Минск
История личных встреч
02.08.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур БАТЭ0 : 1Минск
16.03.2024 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1БАТЭ
25.10.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур БАТЭ1 : 2Минск
08.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск2 : 2БАТЭ
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур БАТЭ3 : 2Минск
09.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Минск2 : 2БАТЭ
15.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур БАТЭ1 : 0Минск
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Минск2 : 2БАТЭ
26.07.2020 Беларусь - Высшая лига 19-й тур БАТЭ6 : 0Минск
12.04.2020 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Минск0 : 3БАТЭ
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 2 : 2БАТЭ
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 1 : 1БАТЭ
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур БАТЭ1 : 5
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 3 : 2БАТЭ
26.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур БАТЭ2 : 2
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Минск2 : 2
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 2 : 1Минск
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Минск1 : 5
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 0 : 2Минск
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Минск1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1539
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1529
4 Славия-Мозырь1428
5 Неман1528
6 Динамо-Брест1527
7 Ислочь1524
8 Минск1418
9 Арсенал Дз1418
10 Витебск1418
11 Гомель1418
12 БАТЭ1416
13 Слуцк1511
14
Стыковая зона
Нафтан1411
15
Зона вылета
Сморгонь145
16
Зона вылета
Молодечно154

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