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Иберия 1999 - Мальмё 08 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-07-2025 18:00
Стадион: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия), вместимость: 24680
08 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Иберия 1999
Мальмё

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иберия 1999 - Мальмё, которое состоится 08 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иберия 1999
Тбилиси, Грузия
Мальмё
Мальмё, Швеция
Главные тренеры
Швеция Хенрик Рюдстрём
История личных встреч
29.05.2025 Грузия — Высшая лига 18-й тур Иберия 19993 : 1
25.05.2025 Грузия — Высшая лига 17-й тур 1 : 1Иберия 1999
20.05.2025 Грузия — Высшая лига 16-й тур Иберия 19991 : 0
16.05.2025 Грузия — Высшая лига 15-й тур 2 : 2Иберия 1999
11.05.2025 Грузия — Высшая лига 14-й тур Иберия 19992 : 1
05.07.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 14-й тур 0 : 0Мальмё
30.06.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 13-й тур 1 : 1Мальмё
01.06.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 12-й тур Мальмё3 : 0
25.05.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 11-й тур 1 : 0Мальмё
22.05.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 18-й тур Мальмё0 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
08.0715.07
Иберия 1999
Мальмё
08.0715.07
Ноа
Будучность
08.0715.07
Левадия
РФШ
08.0715.07
Олимпия Л
Кайрат
08.0715.07
ТНС
Шкендия
08.0715.07
Викингур Г
Линкольн
08.0715.07
Команда12
Дрита
Дифферданж
08.0715.07
Виртус
Зриньски
08.0715.07
Эгнатия
Брейдаблик
08.0715.07
Жальгирис
Хамрун Спартанс
09.0715.07
Лудогорец
Динамо Мн
09.0716.07
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
09.0715.07
Шелбурн
Линфилд
09.0716.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Shelbourne/Linfield
Карабах
22.0729.07
Лех П
Egnatia/Breidablik
22.0729.07
Слован Бр
Virtus Acquaviva/Zrinjski Most
22.0729.07
Риека
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
22.0729.07
TNS/KF Shkendija
FC FCSB/Inter Club d'Escaldes
22.0722.07
KuPS/FC Milsami Orhei
Olimpija Ljubljana/Kairat Alma
22.0722.07
FC Noah/Buducnost Podgorica
Ференцварош
22.0729.07
Vikingur/Lincoln Red Imps FC
Црвена Звезда
22.0729.07
Команда12
FCI Levadia/RFS
Iberia 1999/Malmoe FF
22.0722.07
Zalgiris Vilnius/Hamrun Sparta
Динамо К
22.0729.07
Копенгаген
Drita/FC Differdange 03
22.0729.07
Виктория Пльзень
Серветт
22.0730.07
Пафос
Маккаби Т-А
22.0730.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07

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