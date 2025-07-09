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Зенит - Сьон 09 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-07-2025 18:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
09 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Зенит
Сьон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Сьон, которое состоится 09 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Сьон
Сьон, Швейцария
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
06.07.2016 Товарищеские матчи (клубы) - 2016 Июль 2016 Сьон3 : 1Зенит
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 2
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур 1 : 4Зенит
03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит2 : 0
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит3 : 0
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Зенит2 : 3
22.05.2025 Швейцария — Суперлига Плей-офф за право остаться. 38-й тур 2 : 0Сьон
17.05.2025 Швейцария — Суперлига Плей-офф за право остаться. 37-й тур Сьон2 : 1
13.05.2025 Швейцария — Суперлига Плей-офф за право остаться. 36-й тур Сьон1 : 1
10.05.2025 Швейцария — Суперлига Плей-офф за право остаться. 35-й тур 1 : 1Сьон
04.05.2025 Швейцария — Суперлига Плей-офф за право остаться. 34-й тур Сьон2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Сьон». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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