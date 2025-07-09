Зенит - Сьон 09 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-07-2025 18:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
09 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Сьон, которое состоится 09 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Сьон
Сьон, Швейцария
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|06.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|3 : 1
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|1 : 4
|03.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|29.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|2 : 3
|22.05.2025
|Швейцария — Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 38-й тур
|2 : 0
|17.05.2025
|Швейцария — Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 37-й тур
|2 : 1
|13.05.2025
|Швейцария — Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 36-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Швейцария — Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 35-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Швейцария — Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 34-й тур
|2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Сьон». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.