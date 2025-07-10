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Динамо Киев - Мидтьюлланн 10 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-07-2025 16:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
10 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи
Динамо К
Бодрум

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Мидтьюлланн, которое состоится 10 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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