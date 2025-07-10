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Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 10 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-07-2025 01:30
Стадион: Джиллетт (Фоксборо, США), вместимость: 68756
10 Июля 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Нью-Инглэнд Революшн
2-й тайм, 52'
0 : 2
Интер Майами

  • 51'
    Леонардо Кампана
0'
45'
90'
  • 27'
    0:1
    Лионель Месси
  • 34'
    Бальтасар Родригес
  • 38'
    0:2
    Лионель Месси
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами, которое состоится 10 Июля 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Джиллетт (Фоксборо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Интер Майами
Майами
31СловенияврАльяж Ивачич
3КолумбиязщБрайан Себальос
4СШАзщТаннер Бисон
2МализщМамаду Фофана
25СШАзщPeyton Miller
15СШАзщБрэндон Бай
80НигерияпзАльхассан Юсуф
8СШАпзМэтт Польстер
10ИспанияпзКарлес Хиль
41АргентинапзЛука Лангони
9ЭквадорнпЛеонардо Кампана
19АргентинаврОскар Устари
57АргентиназщМарсело Вейгандт
37УругвайзщМаксимилиано Фалькон
6АргентиназщТомас Авилес
18ИспаниязщЖорди Альба
55АргентинапзФедерико Редондо
5ИспанияпзСерхио Бускетс
21АргентинанпТадео Алленде
11АргентинанпБальтасар Родригес
10АргентинанпЛионель Месси
9УругвайнпЛуис Суарес
Запасные
16СШАзщУайетт Омсберг
23СШАзщУилл Сэндс
5СШАзщKeegan Hughes
14СШАпзДжексон Юилл
11Коста-РикапзLuis Diaz
37АргентинанпMaximiliano Nicolas Urruti
7АргентинанпTomas Chancalay
33СШАDonovan Parisian
18УгандаAllan Oyirwoth
34АргентинаврРокко Риос Ново
15СШАзщРайан Сэйлор
14ПарагвайзщДавид Мартинес
7ГаитипзФафа Пико
30СШАпзБенха Кремаски
81СШАпзСантьяго Моралес
8ВенесуэлапзТеласко Сеговия
22БразилиянпЛео Афонсо
29ЭквадорнпАллен Обандо
Главные тренеры
АргентинаХавьер Маскерано
История личных встреч
20.10.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами6 : 2Нью-Инглэнд Революшн
28.04.2024 США — Major League Soccer МЛС Нью-Инглэнд Революшн1 : 4Интер Майами
11.06.2023 США - Major League Soccer США - MLS Нью-Инглэнд Революшн3 : 1Интер Майами
14.05.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 1Нью-Инглэнд Революшн
01.05.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн2 : 0Интер Майами
09.04.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами3 : 2Нью-Инглэнд Революшн
07.11.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн0 : 1Интер Майами
22.07.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 5Нью-Инглэнд Революшн
06.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 1Нью-Инглэнд Революшн
29.06.2025 США — Major League Soccer МЛС Нью-Инглэнд Революшн3 : 3
26.06.2025 США — Major League Soccer МЛС Нью-Инглэнд Революшн2 : 3
15.06.2025 США — Major League Soccer МЛС Нью-Инглэнд Революшн0 : 1
01.06.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 3Нью-Инглэнд Революшн
06.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 4Интер Майами
29.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 4 : 0Интер Майами
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 3-й тур Интер Майами2 : 2
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 2-й тур Интер Майами2 : 1
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 1-й тур 0 : 0Интер Майами
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Цинциннати2142
2 Нэшвилл2141
3 Филадельфия Юнион2140
4 Сан-Диего2139
5 Ванкувер Уайткэпс2038
6 Коламбус Крю2138
7 Миннесота Юнайтед2137
8 Орландо Сити2134
9 Портленд Тимберс2033
10 Интер Майами1732
11 Нью-Йорк Сити2031
12 Нью-Йорк Ред Буллз2130
13 Сиэтл Саундерс2030
14 Чикаго Файр2028
15 Сан-Хосе Эртквейкс2128
16 Шарлотт2126
17 Лос-Анджелес1726
18 Хьюстон Динамо2126
19 Колорадо Рэпидз2126
20 Остин2026
21 Нью-Инглэнд Революшн1924
22 Спортинг Канзас-Сити2123
23 Реал Солт-Лейк2022
24 Даллас2021
25 Ди-Си Юнайтед2119
26 Атланта Юнайтед2018
27 Торонто2017
28 Сент-Луис Сити2115
29 Клёб де Фут Монреаль2114
30 Лос-Анджелес Гэлакси2112

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