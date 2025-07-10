Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 10 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-07-2025 01:30
Стадион: Джиллетт (Фоксборо, США), вместимость: 68756
10 Июля 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
2-й тайм, 52'
0 : 2
- 51'Леонардо Кампана
0'
45'
90'
- 27'0:1Лионель Месси
- 34'Бальтасар Родригес
- 38'0:2Лионель Месси
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами, которое состоится 10 Июля 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Джиллетт (Фоксборо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Интер Майами
Майами
|31
|вр
|Альяж Ивачич
|3
|зщ
|Брайан Себальос
|4
|зщ
|Таннер Бисон
|2
|зщ
|Мамаду Фофана
|25
|зщ
|Peyton Miller
|15
|зщ
|Брэндон Бай
|80
|пз
|Альхассан Юсуф
|8
|пз
|Мэтт Польстер
|10
|пз
|Карлес Хиль
|41
|пз
|Лука Лангони
|9
|нп
|Леонардо Кампана
|19
|вр
|Оскар Устари
|57
|зщ
|Марсело Вейгандт
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|6
|зщ
|Томас Авилес
|18
|зщ
|Жорди Альба
|55
|пз
|Федерико Редондо
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|21
|нп
|Тадео Алленде
|11
|нп
|Бальтасар Родригес
|10
|нп
|Лионель Месси
|9
|нп
|Луис Суарес
Запасные
|16
|зщ
|Уайетт Омсберг
|23
|зщ
|Уилл Сэндс
|5
|зщ
|Keegan Hughes
|14
|пз
|Джексон Юилл
|11
|пз
|Luis Diaz
|37
|нп
|Maximiliano Nicolas Urruti
|7
|нп
|Tomas Chancalay
|33
|Donovan Parisian
|18
|Allan Oyirwoth
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|15
|зщ
|Райан Сэйлор
|14
|зщ
|Давид Мартинес
|7
|пз
|Фафа Пико
|30
|пз
|Бенха Кремаски
|81
|пз
|Сантьяго Моралес
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|22
|нп
|Лео Афонсо
|29
|нп
|Аллен Обандо
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
История личных встреч
|20.10.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|6 : 2
|28.04.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|11.06.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|3 : 1
|14.05.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|01.05.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|09.04.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|07.11.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|22.07.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 5
|06.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|29.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 3
|26.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|15.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|01.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 3
|06.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|4 : 0
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 3-й тур
|2 : 2
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|15.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Цинциннати
|21
|42
|2
|Нэшвилл
|21
|41
|3
|Филадельфия Юнион
|21
|40
|4
|Сан-Диего
|21
|39
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|38
|6
|Коламбус Крю
|21
|38
|7
|Миннесота Юнайтед
|21
|37
|8
|Орландо Сити
|21
|34
|9
|Портленд Тимберс
|20
|33
|10
|Интер Майами
|17
|32
|11
|Нью-Йорк Сити
|20
|31
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|30
|13
|Сиэтл Саундерс
|20
|30
|14
|Чикаго Файр
|20
|28
|15
|Сан-Хосе Эртквейкс
|21
|28
|16
|Шарлотт
|21
|26
|17
|Лос-Анджелес
|17
|26
|18
|Хьюстон Динамо
|21
|26
|19
|Колорадо Рэпидз
|21
|26
|20
|Остин
|20
|26
|21
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|24
|22
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|23
|23
|Реал Солт-Лейк
|20
|22
|24
|Даллас
|20
|21
|25
|Ди-Си Юнайтед
|21
|19
|26
|Атланта Юнайтед
|20
|18
|27
|Торонто
|20
|17
|28
|Сент-Луис Сити
|21
|15
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|14
|30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|12