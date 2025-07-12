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Улытау - Елимай 12 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-07-2025 14:00
12 Июля 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур
Улытау
Елимай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Улытау - Елимай, которое состоится 12 Июля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Улытау
Елимай
Семей
История личных встреч
06.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Елимай3 : 0Улытау
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 2 : 0Улытау
28.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Улытау1 : 2
22.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Улытау
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Улытау
31.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Улытау2 : 1
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Елимай2 : 3
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Елимай
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Елимай2 : 1
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Елимай
30.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Елимай0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1637
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1636
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе1632
4 Тобол1431
5 Елимай1524
6 Окжетпес1524
7 Ордабасы1420
8 Женис1517
9 Кызыл-Жар1516
10 Жетысу1513
11 Кайсар1613
12
Зона вылета
Улытау1512
13
Зона вылета
Туран1511
14
Зона вылета
Атырау175

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