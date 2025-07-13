Интер Майами - Нэшвилл 13 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-07-2025 01:30
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
13 Июля 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Нэшвилл, которое состоится 13 Июля 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Нэшвилл
Нэшвилл
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
История личных встреч
|30.06.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|21.04.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|31.08.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 0
|20.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|1 : 1 9 : 10
|18.05.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|23.09.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 5
|09.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|02.05.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|21.11.2020
|США - Major League Soccer
|Раунд плей-ин
|3 : 0
|07.09.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|10.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|06.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|4 : 0
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 3-й тур
|2 : 2
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|06.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|29.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|26.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|15.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 2
|31.05.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Цинциннати
|21
|42
|2
|Нэшвилл
|21
|41
|3
|Филадельфия Юнион
|21
|40
|4
|Сан-Диего
|21
|39
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|38
|6
|Коламбус Крю
|21
|38
|7
|Миннесота Юнайтед
|21
|37
|8
|Интер Майами
|18
|35
|9
|Орландо Сити
|21
|34
|10
|Портленд Тимберс
|20
|33
|11
|Нью-Йорк Сити
|20
|31
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|30
|13
|Сиэтл Саундерс
|20
|30
|14
|Лос-Анджелес
|18
|29
|15
|Чикаго Файр
|20
|28
|16
|Сан-Хосе Эртквейкс
|21
|28
|17
|Шарлотт
|21
|26
|18
|Хьюстон Динамо
|21
|26
|19
|Остин
|20
|26
|20
|Колорадо Рэпидз
|22
|26
|21
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|24
|22
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|23
|23
|Реал Солт-Лейк
|20
|22
|24
|Даллас
|20
|21
|25
|Ди-Си Юнайтед
|21
|19
|26
|Атланта Юнайтед
|20
|18
|27
|Торонто
|20
|17
|28
|Сент-Луис Сити
|21
|15
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|14
|30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|12