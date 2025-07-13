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Интер Майами - Нэшвилл 13 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-07-2025 01:30
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
13 Июля 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Нэшвилл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Нэшвилл, которое состоится 13 Июля 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами
Нэшвилл
Нэшвилл
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
30.06.2024 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл1 : 2Интер Майами
21.04.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1Нэшвилл
31.08.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 0Нэшвилл
20.08.2023 Кубок лиг MLS + MX Финал Нэшвилл1 : 1 9 : 10Интер Майами
18.05.2023 США - Major League Soccer США - MLS Нэшвилл2 : 1Интер Майами
23.09.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 5Нэшвилл
09.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Нэшвилл
02.05.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Нэшвилл0 : 0Интер Майами
21.11.2020 США - Major League Soccer Раунд плей-ин Нэшвилл3 : 0Интер Майами
07.09.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 0Нэшвилл
10.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 2Интер Майами
06.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 4Интер Майами
29.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 4 : 0Интер Майами
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 3-й тур Интер Майами2 : 2
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 2-й тур Интер Майами2 : 1
06.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл1 : 0
29.06.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 1Нэшвилл
26.06.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 3Нэшвилл
15.06.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 2Нэшвилл
31.05.2025 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Цинциннати2142
2 Нэшвилл2141
3 Филадельфия Юнион2140
4 Сан-Диего2139
5 Ванкувер Уайткэпс2038
6 Коламбус Крю2138
7 Миннесота Юнайтед2137
8 Интер Майами1835
9 Орландо Сити2134
10 Портленд Тимберс2033
11 Нью-Йорк Сити2031
12 Нью-Йорк Ред Буллз2130
13 Сиэтл Саундерс2030
14 Лос-Анджелес1829
15 Чикаго Файр2028
16 Сан-Хосе Эртквейкс2128
17 Шарлотт2126
18 Хьюстон Динамо2126
19 Остин2026
20 Колорадо Рэпидз2226
21 Нью-Инглэнд Революшн2024
22 Спортинг Канзас-Сити2123
23 Реал Солт-Лейк2022
24 Даллас2021
25 Ди-Си Юнайтед2119
26 Атланта Юнайтед2018
27 Торонто2017
28 Сент-Луис Сити2115
29 Клёб де Фут Монреаль2114
30 Лос-Анджелес Гэлакси2112

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