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Тобол - Окжетпес 13 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-07-2025 15:00
13 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур
Тобол
Окжетпес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Окжетпес, которое состоится 13 Июля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
05.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Окжетпес0 : 1Тобол
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Тобол2 : 0Окжетпес
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Окжетпес1 : 2Тобол
24.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Окжетпес0 : 2Тобол
22.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Тобол1 : 0Окжетпес
15.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Тобол1 : 0Окжетпес
23.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Тобол2 : 0Окжетпес
14.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Окжетпес1 : 2Тобол
22.10.2017 Казахстан - Премьер-лига 31-й тур Тобол4 : 1Окжетпес
20.05.2017 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Тобол5 : 1Окжетпес
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 2 : 3Тобол
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Тобол2 : 2
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Тобол2 : 1
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Тобол
30.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Тобол5 : 0
06.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Окжетпес4 : 2
28.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Окжетпес
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Окжетпес0 : 1
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур 5 : 2Окжетпес
31.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Окжетпес3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1637
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1636
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе1632
4 Тобол1431
5 Елимай1524
6 Окжетпес1524
7 Ордабасы1420
8 Женис1517
9 Кызыл-Жар1516
10 Жетысу1513
11 Кайсар1613
12
Зона вылета
Улытау1512
13
Зона вылета
Туран1511
14
Зона вылета
Атырау175

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