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Мальмё - Иберия 1999 15 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-07-2025 19:00
Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000
15 Июля 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Мальмё
Иберия 1999

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальмё - Иберия 1999, которое состоится 15 Июля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальмё
Мальмё, Швеция
Иберия 1999
Тбилиси, Грузия
Главные тренеры
Швеция Хенрик Рюдстрём
История личных встреч
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Иберия 19991 : 3Мальмё
12.07.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 15-й тур Мальмё3 : 1
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Иберия 19991 : 3Мальмё
05.07.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 14-й тур 0 : 0Мальмё
30.06.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 13-й тур 1 : 1Мальмё
01.06.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 12-й тур Мальмё3 : 0
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Иберия 19991 : 3Мальмё
29.05.2025 Грузия — Высшая лига 18-й тур Иберия 19993 : 1
25.05.2025 Грузия — Высшая лига 17-й тур 1 : 1Иберия 1999
20.05.2025 Грузия — Высшая лига 16-й тур Иберия 19991 : 0
16.05.2025 Грузия — Высшая лига 15-й тур 2 : 2Иберия 1999
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 15.07
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 15.07
Ноа
Будучность
1 : 0 15.07
Левадия
РФШ
0 : 1 15.07
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 15.07
ТНС
Шкендия
0 : 0 15.07
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 15.07
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 15.07
Виртус
Зриньски
0 : 2 15.07
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 15.07
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 15.07
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 16.07
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 15.07
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 16.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Shelbourne/Linfield
Карабах
22.0729.07
Лех П
Egnatia/Breidablik
22.0729.07
Слован Бр
Virtus Acquaviva/Zrinjski Most
22.0729.07
Риека
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
22.0729.07
TNS/KF Shkendija
FC FCSB/Inter Club d'Escaldes
22.0722.07
KuPS/FC Milsami Orhei
Olimpija Ljubljana/Kairat Alma
22.0722.07
FC Noah/Buducnost Podgorica
Ференцварош
22.0729.07
Vikingur/Lincoln Red Imps FC
Црвена Звезда
22.0729.07
Команда12
FCI Levadia/RFS
Iberia 1999/Malmoe FF
22.0722.07
Zalgiris Vilnius/Hamrun Sparta
Динамо К
22.0729.07
Копенгаген
Drita/FC Differdange 03
22.0729.07
Виктория Пльзень
Серветт
22.0730.07
Пафос
Маккаби Т-А
22.0730.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07

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