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Шкендия - ТНС 15 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-07-2025 20:00
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
15 Июля 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шкендия
ТНС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шкендия - ТНС, которое состоится 15 Июля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шкендия
Тетово, Северная Македония
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Главные тренеры
Англия Крэйг Харрисон
История личных встреч
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ТНС0 : 0Шкендия
17.07.2018 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч ТНС4 : 0Шкендия
10.07.2018 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Шкендия5 : 0ТНС
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ТНС0 : 0Шкендия
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Шкендия1 : 2
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Шкендия
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0 3 : 2Шкендия
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Шкендия1 : 0
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ТНС0 : 0Шкендия
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 3 : 2ТНС
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур ТНС0 : 2
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур ТНС0 : 1
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 2 : 1ТНС
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 15.07
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 15.07
Ноа
Будучность
1 : 0 15.07
Левадия
РФШ
0 : 1 15.07
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 15.07
ТНС
Шкендия
0 : 0 15.07
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 15.07
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 15.07
Виртус
Зриньски
0 : 2 15.07
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 15.07
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 15.07
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 16.07
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 15.07
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 16.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Shelbourne/Linfield
Карабах
22.0729.07
Лех П
Egnatia/Breidablik
22.0729.07
Слован Бр
Virtus Acquaviva/Zrinjski Most
22.0729.07
Риека
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
22.0729.07
TNS/KF Shkendija
FC FCSB/Inter Club d'Escaldes
22.0722.07
KuPS/FC Milsami Orhei
Olimpija Ljubljana/Kairat Alma
22.0722.07
FC Noah/Buducnost Podgorica
Ференцварош
22.0729.07
Vikingur/Lincoln Red Imps FC
Црвена Звезда
22.0729.07
Команда12
FCI Levadia/RFS
Iberia 1999/Malmoe FF
22.0722.07
Zalgiris Vilnius/Hamrun Sparta
Динамо К
22.0729.07
Копенгаген
Drita/FC Differdange 03
22.0729.07
Виктория Пльзень
Серветт
22.0730.07
Пафос
Маккаби Т-А
22.0730.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07

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