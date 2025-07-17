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Партизан - АЕК Ларнака 17 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-07-2025 21:00
Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
17 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
АЕК Ларнака

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - АЕК Ларнака, которое состоится 17 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Главные тренеры
Сербия Срджан Благоевич
Испания Иманоль Идьякес
История личных встреч
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч АЕК Ларнака1 : 0Партизан
11.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Партизан2 : 2АЕК Ларнака
04.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч АЕК Ларнака2 : 1Партизан
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч АЕК Ларнака1 : 0Партизан
04.07.2025 BetBoom Братский Кубок 2-й тур 3 : 1Партизан
01.07.2025 BetBoom Братский Кубок 1-й тур 3 : 1Партизан
25.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Партизан3 : 2
17.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 4Партизан
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч АЕК Ларнака1 : 0Партизан
18.05.2025 Кипр — Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур 2 : 0АЕК Ларнака
12.05.2025 Кипр — Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур АЕК Ларнака3 : 0
04.05.2025 Кипр — Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур АЕК Ларнака3 : 0
27.04.2025 Кипр — Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 33-й тур 1 : 0АЕК Ларнака
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 17.07
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 17.07
Шериф
Приштина
4 : 0 17.07
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 17.07
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 17.07
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 17.07
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 17.07
Легия
Актобе
1 : 0 17.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Бешикташ
Shakhtar Donetsk/Ilves
24.0731.07
Андерлехт
Spartak Trnava/Haecken
24.0731.07
FC Sheriff/FC Prishtina
Утрехт
24.0731.07
Баник Острава
Legia Warszawa/Aktobe
24.0731.07
Команда12
Sabah FK/NK Celje
AEK Larnaca/Partizan Beograd
24.0724.07
Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
Брага
24.0731.07
Лугано
Paksi SE/CFR Cluj
24.0731.07
Мидтьюлланн
Хайберниан
24.0731.07

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