ЧФР Клуж - Пакш 17 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-07-2025 19:30
Стадион: Константин Рэдулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 23500
17 Июля 2025 года в 20:30 (+03:00). Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЧФР Клуж - Пакш, которое состоится 17 Июля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Константин Рэдулеску (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Пакш
Пакш, Венгрия
Главные тренеры
|Дан Петреску
|Дьёрдь Богнар
История личных встреч
|10.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|13.07.2025
|Румыния — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|10.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|23.05.2025
|Румыния — Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 10-й тур
|1 : 1
|19.05.2025
|Румыния — Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 9-й тур
|1 : 4
|10.05.2025
|Румыния — Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 8-й тур
|2 : 2
|10.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|23.05.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|33-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|32-й тур
|0 : 0
|10.05.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|31-й тур
|2 : 3
|04.05.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|30-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|17.07
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|17.07
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|17.07
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|17.07
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|17.07
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|17.07
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|17.07
| Легия
Актобе
|1 : 0
|17.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Shakhtar Donetsk/Ilves
|24.07
|31.07
| Андерлехт
Spartak Trnava/Haecken
|24.07
|31.07
| FC Sheriff/FC Prishtina
Утрехт
|24.07
|31.07
| Баник Острава
Legia Warszawa/Aktobe
|24.07
|31.07
|Команда
|1
|2
| Sabah FK/NK Celje
AEK Larnaca/Partizan Beograd
|24.07
|24.07
| Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
Брага
|24.07
|31.07
| Лугано
Paksi SE/CFR Cluj
|24.07
|31.07
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|24.07
|31.07