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Астана - Туран 18 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-07-2025 17:00
18 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур
Астана
Туран

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Туран, которое состоится 18 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана
Туран
Туркестан
История личных встреч
20.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Туран1 : 1Астана
04.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Астана2 : 1Туран
27.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Туран0 : 2Астана
02.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Туран2 : 2Астана
01.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Астана3 : 3Туран
30.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Астана1 : 1Туран
13.03.2021 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Туран2 : 2Астана
13.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Астана
06.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 0 : 2Астана
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Астана3 : 3
22.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 0 : 1Астана
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Астана5 : 2
12.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Туран1 : 2
04.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 4 : 0Туран
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Туран0 : 3
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Туран
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Туран0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1737
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1636
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1534
4 Актобе1632
5 Елимай1625
6 Окжетпес1624
7 Ордабасы1523
8 Женис1620
9 Кызыл-Жар1619
10 Жетысу1613
11 Улытау1613
12
Зона вылета
Кайсар1613
13
Зона вылета
Туран1611
14
Зона вылета
Атырау175

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