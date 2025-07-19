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Шинник - Урал 19 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-07-2025 15:30
19 Июля 2025 года в 16:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Шинник
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Урал, которое состоится 19 Июля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Шинник0 : 2Урал
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Урал2 : 1Шинник
24.06.2020 Кубок России 1/4 финала Шинник0 : 2Урал
20.02.2018 Кубок ФНЛ Плей-офф Шинник0 : 2Урал
20.09.2017 Кубок России 1/16 финала Шинник3 : 0Урал
19.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Урал0 : 0Шинник
22.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Шинник1 : 1Урал
25.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 48-й тур Шинник2 : 1Урал
20.03.2012 ФНЛ - Первый дивизион 41-й тур Урал0 : 1Шинник
20.02.2012 Кубок ФНЛ Финал Шинник0 : 1Урал
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 6 : 2Шинник
18.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Шинник0 : 4
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 0Шинник
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Шинник0 : 2
27.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур 1 : 0Шинник
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Урал2 : 4
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Урал
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 3 : 2Урал
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур 3 : 0Урал
27.06.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Урал0 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т00
2
Повышение
Волга Ул00
3
Плей-офф за повышение
Енисей00
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ00
5 Нефтехимик00
6 Родина00
7 Ротор00
8 СКА-Хабаровск00
9 Сокол00
10 Спартак Кс00
11 Торпедо М00
12 Урал00
13 Уфа00
14 Факел00
15 Чайка00
16
Зона вылета
Челябинск00
17
Зона вылета
Черноморец00
18
Зона вылета
Шинник00

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