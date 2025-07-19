Шинник - Урал 19 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-07-2025 15:30
19 Июля 2025 года в 16:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Урал, которое состоится 19 Июля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 2
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|24.06.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 2
|20.02.2018
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|0 : 2
|20.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|19.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 0
|22.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 1
|25.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|48-й тур
|2 : 1
|20.03.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|41-й тур
|0 : 1
|20.02.2012
|Кубок ФНЛ
|Финал
|0 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 2
|18.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 4
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|03.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 2
|27.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|2 : 4
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|3 : 2
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|3 : 0
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|0
|0
| 2
Повышение
|Волга Ул
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Енисей
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|0
|0
|5
|Нефтехимик
|0
|0
|6
|Родина
|0
|0
|7
|Ротор
|0
|0
|8
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|9
|Сокол
|0
|0
|10
|Спартак Кс
|0
|0
|11
|Торпедо М
|0
|0
|12
|Урал
|0
|0
|13
|Уфа
|0
|0
|14
|Факел
|0
|0
|15
|Чайка
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Челябинск
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Черноморец
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|0
|0