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Арсенал Т - КАМАЗ 19 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-07-2025 18:00
19 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Арсенал Т
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - КАМАЗ, которое состоится 19 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур КАМАЗ2 : 1Арсенал Т
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал Т1 : 0КАМАЗ
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Арсенал Т2 : 0КАМАЗ
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ0 : 0Арсенал Т
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Арсенал Т0 : 1КАМАЗ
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур КАМАЗ0 : 1Арсенал Т
06.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Арсенал Т1 : 0КАМАЗ
19.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур КАМАЗ0 : 1Арсенал Т
07.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Арсенал Т
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Арсенал Т
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Арсенал Т0 : 0
18.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 2Арсенал Т
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал Т0 : 1
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3КАМАЗ
28.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0КАМАЗ
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 1КАМАЗ
19.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур КАМАЗ1 : 1
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур КАМАЗ0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т00
2
Повышение
Волга Ул00
3
Плей-офф за повышение
Енисей00
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ00
5 Нефтехимик00
6 Родина00
7 Ротор00
8 СКА-Хабаровск00
9 Сокол00
10 Спартак Кс00
11 Торпедо М00
12 Урал00
13 Уфа00
14 Факел00
15 Чайка00
16
Зона вылета
Челябинск00
17
Зона вылета
Черноморец00
18
Зона вылета
Шинник00

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