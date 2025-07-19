Арсенал Т - КАМАЗ 19 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-07-2025 18:00
19 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - КАМАЗ, которое состоится 19 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Гунько
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 1
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 0
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|19.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 1
|07.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|29.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 1
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|28.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 1
|19.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|0
|0
| 2
Повышение
|Волга Ул
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Енисей
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|0
|0
|5
|Нефтехимик
|0
|0
|6
|Родина
|0
|0
|7
|Ротор
|0
|0
|8
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|9
|Сокол
|0
|0
|10
|Спартак Кс
|0
|0
|11
|Торпедо М
|0
|0
|12
|Урал
|0
|0
|13
|Уфа
|0
|0
|14
|Факел
|0
|0
|15
|Чайка
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Челябинск
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Черноморец
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|0
|0