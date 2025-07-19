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ГКС Катовице - Ракув 19 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-07-2025 20:15
19 Июля 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
ГКС Катовице
Ракув

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Ракув, которое состоится 19 Июля 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Ракув1 : 2ГКС Катовице
03.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур ГКС Катовице0 : 1Ракув
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 3ГКС Катовице
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур ГКС Катовице2 : 2
11.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур ГКС Катовице2 : 1
05.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур 2 : 1ГКС Катовице
26.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур ГКС Катовице1 : 3
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Ракув2 : 1
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 1 : 1Ракув
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Ракув1 : 2
03.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур 0 : 2Ракув
25.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Ракув3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Нецеча13
2
Квалификация Лиги конференций
Лех П00
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия00
4
Квалификация Лиги конференций
ГКС Катовице00
5 Ракув00
6 Радомяк00
7 Гурник З00
8 Заглембе Л00
9 Погонь00
10 Видзев00
11 Пяст00
12 Висла Плоцк00
13 Корона00
14 Легия00
15 Мотор00
16
Зона вылета
Арка00
17
Зона вылета
Ягеллония10
18
Зона вылета
Лехия0-5

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