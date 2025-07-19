ГКС Катовице - Ракув 19 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-07-2025 20:15
19 Июля 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Ракув, которое состоится 19 Июля 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
|Марек Папшун
История личных встреч
|08.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|03.08.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 1
|05.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|2 : 1
|26.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|1 : 3
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 1
|17.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|1 : 2
|03.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|0 : 2
|25.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Нецеча
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|ГКС Катовице
|0
|0
|5
|Ракув
|0
|0
|6
|Радомяк
|0
|0
|7
|Гурник З
|0
|0
|8
|Заглембе Л
|0
|0
|9
|Погонь
|0
|0
|10
|Видзев
|0
|0
|11
|Пяст
|0
|0
|12
|Висла Плоцк
|0
|0
|13
|Корона
|0
|0
|14
|Легия
|0
|0
|15
|Мотор
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Арка
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Ягеллония
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|0
|-5