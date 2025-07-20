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Ахмат - Рубин 20 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-07-2025 19:30
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
20 Июля 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ахмат
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Рубин, которое состоится 20 Июля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Ахмат0 : 3Рубин
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат2 : 1Рубин
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат2 : 0Рубин
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Рубин2 : 0Ахмат
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин4 : 0Ахмат
31.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Рубин2 : 1Ахмат
08.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат0 : 1Рубин
16.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат1 : 1Рубин
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Ахмат1 : 2Рубин
08.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Рубин2 : 1Ахмат
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Ахмат3 : 0
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Ахмат
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 1 : 0Ахмат
08.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Ахмат
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур 1 : 0Ахмат
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 1 : 0Рубин
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин1 : 0
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Рубин3 : 2
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин1 : 1
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур Рубин0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Балтика11
2 Динамо М11
3 Краснодар00
4 Зенит00
5 ЦСКА00
6 Спартак М00
7 Локомотив М00
8 Рубин00
9 Ростов00
10 Акрон00
11 Крылья Советов00
12 Динамо Мх00
13
Стыковая зона
Ахмат00
14
Стыковая зона
Сочи00
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород00
16
Зона вылета
Оренбург00

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