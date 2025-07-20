Ахмат - Рубин 20 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-07-2025 19:30
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
20 Июля 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Рубин, которое состоится 20 Июля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|05.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|31.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|16.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|3 : 0
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|1 : 0
|08.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|1 : 0
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|3 : 2
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Балтика
|1
|1
|2
|Динамо М
|1
|1
|3
|Краснодар
|0
|0
|4
|Зенит
|0
|0
|5
|ЦСКА
|0
|0
|6
|Спартак М
|0
|0
|7
|Локомотив М
|0
|0
|8
|Рубин
|0
|0
|9
|Ростов
|0
|0
|10
|Акрон
|0
|0
|11
|Крылья Советов
|0
|0
|12
|Динамо Мх
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Сочи
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|0
|0